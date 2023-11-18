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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 ноября

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 20 по 26 ноября?

Овен 

В решении любых – в том числе и финансовых – вопросов желательно прислушиваться к интуиции: именно она подскажет оригинальное профессиональное решение, которое принесет прибыль. 

Телец 

На этой неделе представители знака смогут "пожать" то, что "посеял" в предыдущий жизненный период: те, кто хорошо поработал, получат вознаграждение, о котором мечтали, и наоборот. 

Близнецы 

Время даст шанс хорошо проявить себе перед начальством – важно им воспользоваться, тогда можно будет рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и, как следствие, увеличение зарплаты. 

Рак 

Полученные в это время деньги нужно приберечь – слишком велика вероятность потратить все и сразу, не дождавшись новых поступлений, проделав тем самым большую дыру в бюджете. 

Лев 

Как известно, деньги должны работать, поэтому имеет смысл вложить часть своих сбережений в какое-то – пусть и небольшое, но перспективное – предприятие, которое со временем принесет дивиденды. 

Дева 

Звезды советуют расчистит место для новых финансовых поступлений, избавившись от вещей, которыми они давно не пользуются – благодаря этому денежная энергия получит простор для циркуляции. 

Весы 

Велика вероятность возвращения старых долгов или выплаты гонораров, получить которые представители знака уже и не надеялись: имеет смысл купить себе на эти деньги какой-то подарок – на память. 

Скорпион 

На работе необходимо заниматься только решением профессиональных вопросов – участие в склоках и интригах может помешать этому, отодвинув их на второй план, что может негативным образом сказаться на заработках. 

Стрелец 

Покупки в это время необходимо делать с осторожностью: против посещения продовольственных магазинов и мелких приобретений звезды ничего против не имеют, а вот от крупных лучше отказаться – они себя не оправдают. 

Козерог 

В профессиональном отношении на крупные заказы рассчитывать не стоит – желательно сосредоточиться на мелких, но это не значит, что они не принесут хорошей прибыли – главное, выполнить работу качественно. 

Водолей 

От крупных финансовых операций – равно как и участия в серьезных проектах – в это время лучше отказаться: слишком велик риск много потерять, ничего при этом не заработав. 

Рыбы 

Нежелательно брать на себя чужие профессиональные обязанности, поскольку на финансовое вознаграждение в таком случае рассчитывать не придется, а значит, время и силы будут потрачены зря. 

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Дата публикации
Просмотры
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