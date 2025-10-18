Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 октября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 20 по 26 августа?

Овен

Выбирая профессиональную — и, как следствие, финансовую — нагрузку на наступающую неделю, очень важно отделить действительно важное от второстепенного, в противном случае усилия будут потрачены даром.

Телец

Даже тем представителям знака, которые являются руководителями любого звена, надо перестать «играть» в начальника: добиться профессионального — и финансового — успеха можно будет только в атмосфере коллегиальности.

Близнецы

На этой недели представителям знака необходимо действовать не торопясь, только так можно будет справиться со всеми, стоящими перед ними профессиональными и бизнес-задачами, с соответствующей прибылью.

Рак

Преодолеть тягу к любимой тактике представителей знака — «шаг вперед и два назад» — можно будет, составив подробный план действий на всю предстоящую неделю — она не позволит тормозить и, тем более, отступать.

Лев

Лучшим времяпрепровождением для представителей знака в это время будет… отдых: как известно, хорошо работает и зарабатывает тот, кто хорошо отдыхает, так что не стоит жалеть времени на релакс.

Дева

Прежде чем начать новый профессиональный — и, соответственно, финансовый — этап, желательно провести тщательный анализ предыдущего, позволяющего сделать выводы о причине своих ошибок и успехов.

Весы

В решении профессиональных и бизнес-вопросов необходимо отказаться от упрямства: увидев, что избранная ими тактика не работает, представителям знака желательно выбрать другую, которая обязательно принесет успех.

Скорпион

Составляю план на начинающуюся рабочую неделю, необходимо ставить перед собой только очень важные — и масштабные — цели, в таком случае можно будет достичь ожидаемого — в том числе, и финансового — успеха.

Стрелец

Звезды советуют представителям знака подумать о смене не только места работы, но и рода деятельности: похожа, прежняя не устраивает их ни морально, ни материально, так что можно начинать все с чистого листа.

Козерог

Можно проводить деловые переговоры с нынешними — и потенциальными — партнерами, а вот спешить с заключением сделок и подписание договоров не стоит — нужно дать им «отлежаться, и только внеся правки, визировать.

Водолей

Нежелательно принимать важные решения, касающиеся профессиональных и — особенно! — финансовых вопросов: совершенная в результате ошибка может дорого стоить представителям знака, не стоит этого допускать.

Рыбы

С деньгами в течение всей недели нужно обращаться максимально осторожно — особенно важно избегать необдуманных трат, покупая вещи, в которых нет необходимости желательно проявить долю разумной экономии.