Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 сентября 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 20 по 26 сентября.
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Прежде чем что-то приобрести – особенно это касается крупных покупок, – необходимо уяснить, действительно ли эта вещь нужна в хозяйстве или без нее вполне можно обойтись. В противном случае любая мелочь будет казаться неоправданной тратой финансов и принесет массу сожалений, от которых не так-то просто будет избавиться.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Принимая предложение перейти на новое место работы, необходимо побольше узнать об организации, которая хочет видеть представителей знака в числе своих сотрудников. Вполне возможно, что с ней во всех отношениях все в порядке, но осторожность не помешает – желательно убедиться в ее полной и безоговорочной добропорядочности.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Время благоприятно для решения любых финансовых вопросов: любые – от самых крупных до самых незначительных – денежные операции окажутся чрезвычайно выгодным – уже в самое ближайшее время они принесут серьезные дивиденды, которые окажутся даже значительнее, чем те, на которые представители знака рассчитывали изначально.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Идеи, которые в это время придут вам с голову, могут оказаться более чем перспективными в финансовом отношении, поэтому будет обидно о них забыть. Чтобы этого не произошло, необходимо сразу же – в момент озарения – зафиксировать все придуманное, а на досуге спокойно разобраться с ними и набросать подробный план его воплощения в жизнь.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Главным условием успешной работы – и, как следствие, приятной во всех отношениях зарплаты – станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение, не отвлекаясь на посторонние занятия и второстепенные задачи, они только уведут в сторону от главного дела.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
На манну небесную в финансовом – как, впрочем, и любом другом – отношении в это время рассчитывать не приходится: любого материального результата нужно будет достигать упорным и нелегким трудом. Причем на это уйдет не пара дней, а практически вся неделя, но зато в итоге можно будет прилично заработать.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью – слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, а это приведет к потере средств – причем и даже небольшая сумма убытка окажется более чем досадной, так что лучше не рисковать.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Представителям знака необходимо задуматься о творчестве как о второй – а в перспективе, возможно, и первой, бюджетообразующей – работе, которая будет приносить куда более солидный доход, чем их нынешняя профессия. Главное, действовать решительно и верить в свои силы – менять род занятий и искать дело всей своей жизни никогда не поздно.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Время, когда звезды не только не отговаривают от разумного риска, но и рекомендуют его. Главное, хорошо к подготовиться к такого рода операциям, тщательно просчитав все возможные факторы и последствия: риск должен быть оправданным, в противном случае лучше проявить осторожность – экспромты и импровизации заведут не туда, куда надо.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Приступая к реализации нового финансового проекта, представителям знака крайне важно взвесить свои силы: их должно хватить на продолжительную – стайерскую – дистанцию. В противном случае нежелательно начинать работу: велика вероятность того, что они, не выдержав взятого изначально темпа, в результате останутся у разбитого корыта: и без работы, и без денег.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Необходимо остерегаться мошенников: обмануть представителей знака попытаются как совершенно незнакомые, так и – что окажется особенно обидным – близкие и даже родные люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию. Не стоит идти у них на поводу – это испортит отношения, которые до сих пор были хорошими.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Нынешняя неделя – не самое благоприятное время для финансовых операций: слишком велика вероятность досадной ошибки, из-за которой потери значительно превзойдут планируемую доходы – вряд ли представители знака рассчитывают именно на такой – плачевный – результат.
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