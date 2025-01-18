Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-26 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 20 по 26 января.

Овен

Не стоит соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: как известно, бесплатный сыр лежит только в мышеловке, в которую мошенники – увы! – успешно заманивают доверчивых людей.

Телец

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут тщательно изучены и просчитаны – спонтанность в виде разнообразных импровизаций и экспромтов не пройдет.

Близнецы

Профессиональный – и, как следствие, финансовый успех – ждет тех, кто, работая, станет думать не о результате, а о процессе: только получая удовольствие от самой деятельности, можно будет что-то заработать.

Рак

Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих – прежде всего, непосредственного руководства: скромность в это время – действительно кратчайший путь к неизвестности.

Лев

Категорически не рекомендуется брать на себя чужую работу, даже если на этом будет настаивать начальство: денег за сверхурочную работу все равно не заплатят, да и «спасибо», скорее всего, не скажут.

Дева

Время не подходит для финансовых операций любого масштаба: слишком велик риск столкнуться с мошенниками, которые обнулят банковский счет и опустошат кошелек, что вряд ли входит в планы представителей знака.

Весы

Принимая предложение перейти на новое место работы, необходимо побольше узнать о приглашающей фирме – желательно убедиться в безупречности ее репутации, в том числе, и финансовой.

Скорпион

Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин, все равно «подняться» на них все равно не удастся – лучше сосредоточиться на выполнении рутинных задач, которые оплачивается так же щедро.

Стрелец

Неделя подходит для занятий благотворительностью, для которой не придется, как принято говорить, далеко ходить: вполне возможно, что нуждающийся в помощи и поддержке человек находится рядом.

Козерог

Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя: делясь с другими своими знаниями, умениями и навыками, удастся приобрести сначала авторитет, а затем и деньги

Водолей

К крупным денежным поступлениям, вероятным в это время, необходимо относиться максимально экономно: в эти дни можно легко потратить все имеющиеся средства, для крупной покупки или серьезного дела.

Рыбы

Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть: в это время необходимо работать как можно усерднее, тогда и зарплата окажется всем на зависть.

Читайте также: