Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 20-27 июня

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 20 по 27 июня?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые, как принято говорить в таких случаях, захотят развести вас на деньги. Обезопасить себя от них можно при наличии таких качеств, как дисциплинированность и собранность: чем внимательнее вы будете относиться к своим тратам, тем меньше шанса ошибиться.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Не стоит соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: как известно, бесплатный сыр лежит только в мышеловке, в которую мошенники успешно заманивают доверчивых людей. Но виноватыми в конечном итоге являются не они, а те, кто им верит, – важно всегда помнить об этом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

К крупным денежным поступлениям, которые вероятны в это время, необходимо относиться бережно: сегодня можно легко и просто все безрассудно прокутить и промотать, но уже завтра они могут пригодиться для крупной покупки или серьезного дела – будет обидно, если средств в результате в запасе не окажется.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

На этой неделе может выпасть редкий и удачный шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом недалеком будущем принесет более чем солидные дивиденды. Самое главное в данном случае – не упустить такую замечательную возможность, потому что повториться она может нескоро.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Неделя, когда нежелательно оперировать крупными денежными суммами – слишком велик риск серьезных потерь, о которых придется долгое время сожалеть. А вот мелкие сделки в виде оплаты коммунальных счетов, в том числе и проводимые по интернету, окажутся успешными, так что имеет смысл отдать предпочтение именно им.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время, когда нельзя лениться и отлынивать от своих профессиональных обязанностей, это может привести к тому, что более трудолюбивые и проворные коллеги обойдут на повороте. Стоит ли впоследствии удивляться, что все преференции, включая хорошее отношение начальства и, как следствие, новая должность и премия достанутся именно им.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

На работе, какой бы она ни была – стационарной или удаленной, – главное, не отвлекаться от основного занятия на второстепенные, в виде перекуров и разговоров по телефону. Те, кому удастся справиться с этой – надо признать, не самой легкой – задачей, смогут рассчитывать на солидное финансовое вознаграждение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Не стоит никому отказывать в помощи – в том числе и финансовой: возможно, таких просителей в это время будет больше, чем обычно, но, прежде чем сказать нет, важно вспомнить о том, что не "оскудеет рука дающего". Деньги, отданные тем, кто в них нуждается, очень быстро вернутся назад, причем в многократно увеличенном объеме.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Тем, кто давно подумывает о том, чтобы сменить род деятельности вообще или место работы в частности, желательно в виде альтернативы рассмотреть свое хобби: они достигли в любимом деле такого непревзойденного мастерства, что оно вполне может стать основным и, что немаловажно, бюджетообразующим занятием.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Предложение поработать над серьезным и перспективным проектом поначалу может напугать большим объемом работ, которые необходимо будет выполнить – несмотря на это, на него необходимо ответить согласием, поскольку выплачено за него материальное вознаграждение превзойдет все ожидания.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут тщательно просчитаны, а иначе лучше остаться, что называется, при своих, чем подсчитывать убытки. Впрочем, даже если особых прибылей не ожидается, лотерейный билет вполне можно приобрести: за несколько гривен он подарит своему хозяину надежду на выигрыш крупной суммы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Выплаченную в это время крупную сумму денег желательно потратить на крупную и важную покупку – например, кондиционер, который создаст в доме приятный для работы микроклимат, или компьютер нового поколения: будет обидно, если эти средства разойдутся на незначительные приобретения в виде флакончиков с лаком для ногтей.

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