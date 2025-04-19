Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 21-27 апреля

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе — 21-27 апреля?

Овен

Нежелательно принимать участие в сомнительных финансовых предприятиях, даже если на первый взгляд они будут казаться материально привлекательными: риск, с которым они связаны, окажется неоправданным.

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Телец

Нельзя принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций — деньги этого не любят, им нужен трезвый и практичный подход, а затуманенный чувствами мозг вряд ли его обеспечит.

Близнецы

Нынешняя неделя — редкий случай, когда можно брать на себя чужую работу, особенно, если об этом попросит непосредственное начальство — ее качественное выполнение принесет солидную прибавку к зарплате.

Рак

Необходимо максимально внимательно отнестись к идеям, которые в эти дни будут приходить в голову — именно эти замыслы, будучи реализованными, принесет как профессиональное признание, так и приличную прибыль.

Лев

От важных финансовых сделок, планируемых на это время, лучше отказаться: даже небольшая ошибка может принести к серьезным последствиям, принеся убыток вместо прибыли.

Дева

Тем, кто хочет улучшить свое материальное положение, звезды рекомендуют вспомнить о «правиле десятины»: поделившись с кем-то своими доходами, можно будет рассчитывать на значительное их увеличение.

Весы

Время, когда в любых ситуациях, связанных с материальной стороной жизни, можно — и нужно! — надеяться только на себя: финансовые партнеры не только не помогут, но и, образно говоря, «подставят ножку».

Скорпион

Финансовые операции можно проводить только в том случае, если они будут детально подготовлены: необходимо тщательно просчитать все возможные риски и только после этого ставить свою визу на документе.

Стрелец

Представителям знака, мечтающим зарабатывать больше, чем сейчас, звезды настоятельно рекомендуют пойти учиться: новые знания позволят занять новую должность на нынешнем месте работы с более высокой зарплатой.

Козерог

Профессиональный — и финансовый — успех ждет тех, кто, работая, станет думать не о результате, а о процессе: только получая удовольствие от самой деятельности, можно будет действительно что-то заработать.

Водолей

Время идеально подходит для торговли: тем, кто давно хотел что-то продать или купить, необходимо воспользоваться редкостной возможностью — в любом случае можно будет рассчитывать на удачу и солидные дивиденды.

Рыбы

Время благоприятно для финансовых операций любого масштаба, поэтому желательно приурочить к нему важные выплаты и открытие счетов и депозитов — их оформление пройдет на редкость удачно.

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