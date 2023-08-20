Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 21-27 августа

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 21 по 27 августа?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Не стоит доверять решение финансовых вопросов – слишком велик риск нарваться на мошенников, которые оставят представителей знака в плачевном финансовом положении.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Не стоит делиться своими профессиональными планами ни с друзьями, ни с коллегами: произнесенное вслух, вряд ли удастся воплотить в жизнь – такое понятие как сглаз еще никто не отменял.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Неделя благоприятна для деловых переговоров: в своей правоте удастся убедить даже самых несговорчивых партнеров, особенно если заинтересовать их выгодой, которую они могут получить в результате сотрудничества.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Наступающая неделя – не самое лучшее время для отдыха: необходимо воспользоваться благоприятными для бизнеса условиями, чтобы достичь важных – прежде всего, финансовых – целей.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Время, когда не только можно, но и нужно заниматься благотворительностью – она окажется не только милосердным, но и выгодным делом: сделанное другим добро вернется к своему «автору» в двойном размере.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Время благоприятно для воплощения в жизнь нового проекта – его ждет финансовый успех: прежде всего, вышесказанное коснется представителей творческих профессий, но и другие не будут обижены.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Можно подписывать важные договора и совершать серьезные сделки – финансовые операции любого рода в это время окажутся на редкость успешными, главное, поторопиться и не упустить важный шанс.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Удачными окажутся финансовые операции, в которых необходимо будет свести дебет с кредитом: представителям знака легко удастся соблюсти баланс, заплатить по всем «зависшим» счетам.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
От предложения легкой работы, с которым может обратится малознакомый человек, лучше отказаться, какую бы привлекательную зарплату за нее не обещали с большой долей вероятности оно окажется аферой.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Время, когда возможны неожиданные – а потому особенно приятные – денежные выплаты, среди которых – с большой долей вероятности – окажутся позабытые гонорары и старые долги.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Деньги в это время необходимо тратить с оглядкой: по независящим от представителей знака причинам следующие выплаты могут затянуться, поэтому желательно обеспечить себе «подушку безопасности».
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