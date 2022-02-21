Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 21-27 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 21-27 февраля.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

В случае нехватки финансов стоит обратиться за помощью к близким людям – родным или друзьям, а вот брать кредит в банке нежелательно: во-первых, с его возвратом могут возникнуть проблемы, во-вторых, заем с процентами – не лучшее решение.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Значительное усиление умственных и интеллектуальных способностей даст возможность взяться за новый – серьезный и потенциально выгодный – проект, который принесет возможность не только продвинуться по карьерной лестнице, но и хорошо заработать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Важно принимать во внимание и тщательно анализировать информацию, которая будет поступать с самых неожиданных сторон: отдельно взятые факты окажутся крайне важными и полезными в работе, что, в свою очередь, скажется на заработной плате.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Время благоприятно для получения новых знаний, которые в ближайшее время понадобятся представителям знака в работе: конкурентоспособность в профессиональной сфере довольно высока – чтобы хорошо зарабатывать, необходимо соответствовать занимаемой должности.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Велика вероятность того, что кто-то из окружающих обратится к представителям знака за материальной помощью: если у них будет возможность ее оказать, не стоит отказывать – сделанное другому человеку добро обязательно вернется бумерангом.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время не подходит для решения важных профессиональных задач – это окажется пустой тратой времени и сил, а неудача, который – с большой долей вероятности – станет результатом трудов, приведет к недовольству непосредственного начальства и снижению зарплаты.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Профессиональный и финансовый успех в эти дни – впрочем, как и всегда – ждет тех, кто заранее составит подробный "производственный" план и будет ему следовать: если хвататься то за одно, то за другое, дела – даже самые важные – так и останутся нереализованными.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

До профессиональной – и финансовой – цели, которую поставили перед собой представители знака, осталось буквально пару шагов, но не стоит спешить: особенно важно пройти этот отрезок пути с особой осторожностью, чтобы не испортить результаты долго работы одним неосторожным действием.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Тем представителям знака, которые намерены воплотить в жизнь собственные смелые идеи, необходимо продумать все возможные в данном случае действия, чтобы последующая работа оказалась максимально действенной и эффективной – в том числе и в финансовом отношении.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

В работе над новыми – перспективными с финансовой точки зрения – проектами очень важна информация, которая в это время звезды будут посылать в достаточном количестве: необходимо накапливать ее, чтобы впоследствии – при переходе количества в качество – воспользоваться сделанными выводами.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не стоит никому и ничего давать в долг, даже если речь идет о пресловутой соли: отданные другому человеку – даже на время – личные вещи, не говоря уже о сбережениях, могут перекрыть идущие к человеку финансовые потоки, что самым негативным образом может сказаться на материальном положении.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Легко стать жертвой мошенников, поверив на слово человеку, который будет обещать золотые горы за незначительные действия: о своем легкомыслии спустя некоторое время придется пожалеть, но отмотать "киноленту" событий уже не удастся – не стоит проявлять чрезмерную доверчивость.

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