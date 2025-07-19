Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 21-27 июля

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 21 по 27 июля?

Овен

Можно — и нужно — совершать любые финансовые операции: открывать депозиты и счета, выплачивать кредиты и оплачивать услуги любого рода — все они буквально обречены на успех.

Телец

В профессиональных — и связанных с ними финансовых — вопросах повезет, прежде всего, тем, кто верит в себя и свою удачу, в противном случае последняя может обидеться и лишить человека своего покровительства.

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Близнецы

Неделя благоприятна для любых финансовых операций, но удачнее всего пойдут покупки и продажи, причем, покупать можно все, что необходимо как для гардероба, так и для хозяйства — любые приобретения будут удачными,

Рак

Велика вероятность получения более чем соблазнительного предложения новой должности и даже нового места работы, причем, и первое и второе будут сопровождаться повышением заработной платы.

Лев

Время, когда звезды сквозь пальцы смотрят на рискованные предприятия, напротив, даже поощряет их, тем не менее, переходить границы разумного не стоит — лотерейного билета будет вполне достаточно.

Дева

Время благоприятно для любых финансовых операций — прежде всего, для подписания важных договоров и заключения серьезных сделок, но наиболее удачными окажутся переговоры с коллегами и партнерами по бизнесу.

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Весы

Необходимо отбросить ложную скромность и использовать любую возможность наилучшим образом презентовать себя в глазах начальства: результатом произведенного может стать повышение зарплаты.

Скорпион

Время, когда в голову представителям знака могут прийти перспективные рабочие идеи, которые впоследствии принесут им не только известность в профессиональных кругах, но и неплохое денежное вознаграждение.

Стрелец

На этой неделе необходимо вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, а всех денег — не заработаешь, и задумать, наконец, об отдыхе, тем более, что для восстановления сил большого количества ресурсов, не потребуется.

Козерог

Профессиональный — и финансовый — успех будет зависеть от способности собраться и сконцентрироваться на выполняемой задаче, поэтому главное — не отвлекаться на решение не имеющих значения вопросов.

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Водолей

Время благоприятно для занятий благотворительности: поделившись материальными благами с людьми, которые нуждаются в помощи, представители знака обеспечат себе в постоянный и стабильный доход.

Рыбы

Любой — даже незначительный — обман, который представители знака позволят себе в это время, плохо скажется на их материальном положении: работодатели не захотят иметь дело с нечестным человеком.

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