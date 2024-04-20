Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 апреля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 22 по 28 апреля.

Овен

Вероятна встреча с человеком из прошлого, который предложит создать совместный бизнес – стоит соглашаться на сотрудничество, оно себя оправдает – принесет со временем солидные дивиденды.

Телец

Финансовые операции – даже не самые значительные – желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, рекомендуется проявлять повышенную осторожность.

Близнецы

Решать сегодня можно только мелкие финансовые вопросы – с ними все сложится легко и быстро, а вот от крупных пока необходимо отказаться – энергии на их осуществление представителям знака не хватит.

Рак

Делая уборку в доме, нужно – не задумываясь – выбросить вещи, которыми давно не пользуетесь – они не только захламляют квартиру или дом, но и перекрывают идущие в него финансовые потоки.

Лев

На знаки, которые может посылать в это время Вселенная, необходимо обращать внимание: они вполне могут подсказать, на что надо сделать упор в финансовом отношении, чтобы получить в результате солидные выплаты.

Дева

Не стоит сразу же соглашаться на выгодные финансовые предложения, которые можно получить в эти дни: сначала необходимо навести справки о компании, от которой оно исходит, и только потом говорить "да".

Весы

С финансами в это время необходимо обращаться крайне осторожно: можно совершать только мелкие покупки – от крупных лучше отказаться, иначе придется сожалеть о потраченной даром серьезной сумме.

Скорпион

Не стоит возлагать большие надежды на свои профессиональные планы – в силу самых разных – объективных и субъективных – причин добиться успеха в этих вопросах все равно не удастся, равно как и хорошо заработать.

Стрелец

Нежелательно цепляться за стабильность, если развиваться в профессиональном смысле возможности нет, а зарплата давно "замерзла" на одной точке – имеет смысл рискнуть и все изменить.

Козерог

Делайте ремонт в доме или квартире, не стоит экономить на материалах и мебели: качество жизни в "тылу", то есть, дома, крайне важно для "фронта", то есть, в профессиональной – и финансовой – деятельности.

Водолей

На рабочем месте желательно ограничиться выполнением непосредственных обязанностей: любой "отвлекающий маневр" в виде разговоров не по делу вызовет недовольство начальства и, как следствие, лишение премии.

Рыбы

Необходимо провести анализ совершенных в последнее время профессиональных действий: возможно, в них кроется мелкая, но досадная ошибка, которая непременно скажется на гонораре за работу.

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