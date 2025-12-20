Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 декабря

Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 22 по 28 декабря?

Овен

Принимая предложение перейти на новое место работы, необходимо побольше узнать об организации, в которой предстоит работать — желательно убедиться в ее надежности и материальном благополучии.

Реклама

Телец

Идеи, которые в это время придут вам с голову, могут оказаться более чем перспективными в финансовом отношении, поэтому необходимо сразу же зафиксировать все придуманное — буде обидно о нем забыть.

Близнецы

На манну небесную в финансовом — как, впрочем, и любом другом — отношении в это время рассчитывать не приходится: любого материального результата можно будет достичь только упорным трудом.

Рак

Представителям знака необходимо задуматься о творчестве как о второй — а, возможно, и первой, бюджетообразующей — работе, которая будет приносить куда более солидный доход, чем их нынешняя профессия.

Лев

Приступая к реализации нового финансового проекта, представителям знака крайне важно взвесить свои силы: их должно хватить на продолжительную дистанцию, в противном случае лучше к работе не приступать вовсе.

Реклама

Дева

Нынешняя неделя — не самое благоприятное время для финансовых операций: слишком велика вероятность досадной ошибки, из-за которой потери значительно превзойдет планируемую доходы.

Весы

Необходимо остерегаться мошенников: обмануть попытаются как совершенно незнакомые, так и — что окажется особенно обидным — близкие и даже родные люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию.

Скорпион

Время, когда звезды не только не отговаривают от разумного риска, но и рекомендуют его — главное, хорошо к подготовиться к такого рода операциям, тщательно просчитав все возможные факторы и последствия.

Стрелец

К любым финансовым сделкам необходимо относиться с максимальной осторожностью — слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, а это приведет к потере заработанных трудом средств.

Реклама

Козерог

Главным условием успешной работы — и, как следствие, приятной во всех отношениях зарплаты — станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение.

Водолей

Время благоприятно для решения любых финансовых вопросов — от самых крупных до самых незначительных, денежные операции окажутся чрезвычайно выгодным –вскоре они принесут серьезные дивиденды,.

Рыбы

Прежде чем что-то приобрести — особенно это касается крупных покупок –важно понять, действительно ли эта вещь нужна в хозяйстве или без нее можно обойтись — это позволит избежать неоправданной траты финансов.