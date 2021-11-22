Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 ноября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 22 по 28 ноября.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

В это время может выпасть редкий – и счастливый – шанс воплотить в жизнь профессиональный проект, о котором раньше представители знака могли только мечтать: необходимо воспользоваться им, поскольку повторится столь удачное стечение обстоятельств может нескоро, если вообще настолько благоприятные обстоятельства вообще сложатся.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время, когда – из-за большого риска финансовых потерь – нежелательно оперировать крупными денежными суммами. Если появится хотя бы малейшая возможность, подписание важных договоров и заключение серьезных сделок лучше перенести на более благоприятный период, в противном случае вместо ожидаемой прибыли можно получить убытки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Во время работы главное – не отвлекаться с основного ее вида на второстепенный, которые пока могут подождать. На удаленке – из-за близкого соседства с холодильником и диваном – сделать это будет куда сложнее, но необходимо, если, конечно, есть желание справиться с поставленными задачами и достичь цели.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Чтобы достичь финансового благополучия, необходимо научиться отличать действительно важные дела от второстепенных: тратить рабочее время и силы стоит, в первую очередь, на те, без которых никак не обойтись, в противном случае не избежать цейтнота, да и дедлайн представители знака, скорее всего, сорвут.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Успехом увенчаются только те финансовые проекты, которые нацелены на укрепление благосостояния семьи и помощь родным людям – прежде всего, пожилым родственникам: судьба будет рассматривать такого рода дела, как своеобразную благотворительность, так что представителям знака имеет смысл потрудиться.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Неделя неблагоприятна для лени и пассивности: несмотря на расслабленность, которая будет свойственна представителям знака в это время, необходимо мобилизоваться и сосредоточиться на выполнении важного профессионального задания: его блестящее исполнение принесет одобрение начальства – как моральное, так и материальное.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

В решении важного вопроса не стоит надеяться на помощь со стороны деловых партнеров – скорее всего, ее не последует: в любых делах финансового свойства в это время придется надеяться только на себя. Если нет уверенности в том, что в данном случае удастся справиться своими силами, лучше отложить решение вопросов на некоторое время.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

На этой неделе представителям знака не стоит иметь дела с деньгами – даже брать купюры в руки нежелательно, звезды сочтут это плохой приметой. Конечно, буквально выполнить их пожелание звезд не удастся – в любом случае нужно что-то приобретать, хотя бы продукты, но покупки всегда можно оплатить карточкой или по интернету.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Крупные денежные выплаты, которые вполне вероятны на этой неделе, желательно потратить не на мелочи, без которых представители знака вполне могут обойтись (не стоит разбазаривать честно заработанные деньги на ерунду), а на воплощение в жизнь их давней и заветной мечты.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

На этой неделе можно проводить любые – даже очень сложные – деловые переговоры: партнеры охотно будут идти навстречу друг другу, поэтому консенсуса – а, как следствие, и заключения финансово перспективных сделок – удастся достичь легко, так что не стоит медлить – нужно как можно быстрее договариваться и активно действовать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Достичь профессиональных успехов – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к работе над каждым своим проектом: экспромт и импровизация не пройдут – слишком уж велика вероятность серьезных ошибок, которые скажутся на материальном положении.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время обещает быть на редкость удачным в финансовом отношении, поскольку принесет деньги, которые представителям знака уже давно считают потерянными: им могут выплатить давно обещанный, но задержавшийся в пути гонорар, или выплатить давний долг, на который они давно махнули рукой, как на безнадежное дело.

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