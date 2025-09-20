Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 сентября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 22 по 28 сентября?

Овен

Нежелательно перегружать себя решением профессиональным и — особенно! — финансовых вопросов, силы сейчас находятся на нуле, поэтому лучше всего посвятить нынешнюю неделю заслуженному отдыху.

Телец

Проект, работой над которым занимаются представители знака, находится на финишной прямой, поэтому ни в коем случае нельзя тормозить и, уж тем более, останавливаться: нужно сделать последний рывок на пути к цели.

Близнецы

Выявить мошенников, которые захотят развести представителей знака на деньги, можно будет, прислушавшись к внутреннему голосу — он подскажет, кто из окружающих преследует благородные цели, а кто — наоборот.

Рак

Добиться успеха — как профессионального, так финансового — удастся тем, кто в самом начале недели составит подробный план действий и не станет от него отклоняться, поскольку это чревато возникновением проблем.

Лев

Хорошее время для деловых приговоров: во всех вопросах бизнес-партнеры будут настроены на нахождение общего языка, поэтому можно выносить на обсуждение любые — в том числе, и финансовые — вопросы.

Дева

Решать любые вопросы профессионального характера необходимо спокойно и не торопясь, в противном случае можно не только, как и происходит в таких случаях, людей насмешить, но и понести финансовые потери.

Весы

К решению профессионального — и финансового — вопроса необходимо подойти с непривычной точки зрения, взглянув на происходящее по-новому, в таком случае и заработать удастся гораздо больше, чем обычно.

Скорпион

Максимум энергии, которая будет перевыполнять представителей знака, необходимо направить на работу — в таком случае удастся достичь редкостных профессиональных, а заодно и финансовых результатов.

Стрелец

Неделю желательно потратить на работу над ошибками, допущенными в профессиональной деятельности в предыдущий период — при этом желательно сделать не только исправить их, но и сделать важные выводы.

Козерог

Можно приступать к реализации п проектов, которые давно находятся в стадии разработки, нынешняя неделя — прекрасное время для воплощения в жизнь составленных ранее профессиональных т финансовых планов.

Водолей

Представителям знака не стоит иметь никаких дел — особенно, вести бизнес — с людьми, которые по какой-то причине им неприятны: все пойдет наперекосяк — во всяком случае, на прибыль можно не рассчитывать.

Рыбы

Работать над любым проектом в эти дни необходимо постепенно, одним — даже стремительным — рывком ничего добиться не удастся, поэтому самая эффективная тактика — действовать поступательно, шаг за шагом.