Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 22 по 28 января?

Овен

Полученную в начале недели – довольно крупную – сумму денег не стоит сразу же спускать на все, на что упадет глаз: необходимо отложить ее, чтобы со временем приобрести что-то действительно важное и нужное.

Телец

Не стоит делиться своими профессиональными и, как следствие, финансовыми планами с коллегами, если, конечно, представители знака не хотят, чтобы те воплотили их в жизнь вместо них.

Близнецы

С воплощением в жизнь новых идей, которые – как планируется – должны принести серьезную прибыль: скорее всего, что-то пойдет не так, и перспективные намерения ждет фиаско, так что лучше подождать.

Рак

Необходимость экономить, перед которой представителей знака могут поставить обстоятельства, необязательно окажется неприятной: охота – к тому же временная – за акциями и скидками может быть увлекательной.

Лев

Любой шаг, сделанный в финансовом отношении, необходимо хорошо продумать, в противном случае придется только сожалеть о досадной ошибке, которая приведет к убыткам.

Дева

Серьезные приобретения, даже если они планировались задолго до этого, лучше отложить на некоторое время: все, что будет куплено на этой неделе, окажется со скрытым браком, который обнаружится не сразу.

Весы

Любые – и особенно финансовые – вопросы нельзя решать под влиянием эмоций, к которым на этой неделе будут склонны представители знака: слишком велик риск совершить серьезную ошибку.

Скорпион

В решении финансовых вопросов придется руководствоваться принципом о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих: опираться нужно только на собственные силы, тогда и заработать можно будет неплохо.

Стрелец

Преуспеть в финансовом отношении очень просо – для этого достаточно действовать активность и не лениться – тем, кто будет надеяться на манну небесную, вряд ли посчастливится ее получить.

Козерог

Продвинуться по карьерной лестнице – и заработать – может помешать несносность характера, которую на этой неделе решат продемонстрировать окружающим представителей знака – надо сдержать свой норов.

Водолей

К предложению сменить сферу деятельности необходимо отнестись с максимальной серьезностью: возможно, принимать скоропалительное решение и не стоит, но задуматься о перспективах можно и нужно.

Рыбы

Заниматься благотворительностью желательно всегда, но наступающая неделя особенно удачна для добрых дел – в это время они принесут пользу всем, в том числе и самому благотворителю.

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