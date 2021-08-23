Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 23-29 августа

Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 23 по 29 августа?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Можно – и нужно – совершать любые финансовые операции: открывать депозиты и счета, выплачивать кредиты и оплачивать услуги любого рода – все они буквально обречены на успех. Правда, придется соблюсти одно, но обязательное условие – необходимо действовать спокойно и внимательно – деньги спешки не прощают.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
В профессиональных – и связанных с ними финансовых – вопросах повезет прежде всего тем, кто верит в себя и свою удачу, в противном случае последняя может обидеться и лишить человека своего покровительства. Впрочем, худшим вариантом развития событий может стать ее "уход" к кому-нибудь другому – например, к конкуренту.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Неделя благоприятна для любых финансовых операций, но удачнее всего пойдут покупки и продажи. Причем покупать можно все, что необходимо как для гардероба, так и для хозяйства – приобретения, все как одно, будут удачными, а вот продавать рекомендуется то, что сделано своими руками – этот вид бизнеса может пойти на ура.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Велика вероятность получения более чем соблазнительного предложения новой должности и даже нового места работы, причем и первое, и второе будут сопровождаться повышением заработной платы. Принимать его желательно без длительных колебаний и раздумий – не так уж и часто в жизни выпадает по-настоящему счастливый случай.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Время, когда звезды сквозь пальцы смотрят на рискованные предприятия, напротив, даже поощряет их: можно, если очень захочется, сыграть в казино или на игральных автоматах, если же такие развлечения покажутся чересчур рискованными, то почему бы не купить лотерейный билет – трата будет минимальной, а получить взамен можно приличную сумму.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Время благоприятно для любых финансовых операций – прежде всего для подписания важных договоров и заключения серьезных сделок. Но наиболее удачными окажутся переговоры с коллегами и партнерами по бизнесу – как действующими, так и потенциальными: соглашение, которого удастся достичь, ляжет в основу будущих профессиональных успехов.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Необходимо отбросить ложную скромность и использовать любую возможность наилучшим образом презентовать себя в глазах начальства: результатом произведенного представителями знака благоприятного впечатления может стать не только заслуженное продвижение по карьерной лестнице, но и повышение зарплаты.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Время, когда в голову представителям знака могут прийти перспективные рабочие идеи, которые впоследствии принесут им не только известность в профессиональных кругах, что уже само по себе немаловажно, но и неплохое – и это еще мягко сказано – денежное вознаграждение, поэтому необходимо тщательно их фиксировать – чтобы, не дай бог, не забыть.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
На этой неделе необходимо вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, а всех денег – не заработаешь, и задуматься наконец об отдыхе. Тем более что для восстановления сил представителям знака большого количества сил и ресурсов, в том числе и материальных, не потребуется – им достаточно будет на неделю сменить "картинку" за окном.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Профессиональный – и финансовый – успех будет напрямую зависеть от способности собраться и сконцентрироваться на выполняемой задаче, которая неожиданно изменит представителям этого организованного и дисциплинированного знака. Скорее всего, они просто переутомились, поэтому пару дней отдыха вернет все на круги своя.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Время благоприятно для занятий благотворительности: поделившись деньгами или другими материальными благами с людьми, которые действительно нуждаются в помощи, представители знака обеспечат себе в ближайшем будущем постоянный, стабильный и вполне приличный доход, так что не стоит жадничать и мелочиться.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Любой – даже незначительный – обман, который представители знака позволят себе в это время, не лучшим образом скажется не только на их репутации, но и на материальном положении: не все работодатели – как нынешние, так и потенциальные – хотят иметь дело с человеком, да еще и платить ему деньги, если он не обременяет себя честностью.
Читайте также: Астролог назвал самые успешные знаки Зодиака