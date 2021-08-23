Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 23-29 августа

Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 23 по 29 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Можно – и нужно – совершать любые финансовые операции: открывать депозиты и счета, выплачивать кредиты и оплачивать услуги любого рода – все они буквально обречены на успех. Правда, придется соблюсти одно, но обязательное условие – необходимо действовать спокойно и внимательно – деньги спешки не прощают.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

В профессиональных – и связанных с ними финансовых – вопросах повезет прежде всего тем, кто верит в себя и свою удачу, в противном случае последняя может обидеться и лишить человека своего покровительства. Впрочем, худшим вариантом развития событий может стать ее "уход" к кому-нибудь другому – например, к конкуренту.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Неделя благоприятна для любых финансовых операций, но удачнее всего пойдут покупки и продажи. Причем покупать можно все, что необходимо как для гардероба, так и для хозяйства – приобретения, все как одно, будут удачными, а вот продавать рекомендуется то, что сделано своими руками – этот вид бизнеса может пойти на ура.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Велика вероятность получения более чем соблазнительного предложения новой должности и даже нового места работы, причем и первое, и второе будут сопровождаться повышением заработной платы. Принимать его желательно без длительных колебаний и раздумий – не так уж и часто в жизни выпадает по-настоящему счастливый случай.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время, когда звезды сквозь пальцы смотрят на рискованные предприятия, напротив, даже поощряет их: можно, если очень захочется, сыграть в казино или на игральных автоматах, если же такие развлечения покажутся чересчур рискованными, то почему бы не купить лотерейный билет – трата будет минимальной, а получить взамен можно приличную сумму.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время благоприятно для любых финансовых операций – прежде всего для подписания важных договоров и заключения серьезных сделок. Но наиболее удачными окажутся переговоры с коллегами и партнерами по бизнесу – как действующими, так и потенциальными: соглашение, которого удастся достичь, ляжет в основу будущих профессиональных успехов.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Необходимо отбросить ложную скромность и использовать любую возможность наилучшим образом презентовать себя в глазах начальства: результатом произведенного представителями знака благоприятного впечатления может стать не только заслуженное продвижение по карьерной лестнице, но и повышение зарплаты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время, когда в голову представителям знака могут прийти перспективные рабочие идеи, которые впоследствии принесут им не только известность в профессиональных кругах, что уже само по себе немаловажно, но и неплохое – и это еще мягко сказано – денежное вознаграждение, поэтому необходимо тщательно их фиксировать – чтобы, не дай бог, не забыть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

На этой неделе необходимо вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, а всех денег – не заработаешь, и задуматься наконец об отдыхе. Тем более что для восстановления сил представителям знака большого количества сил и ресурсов, в том числе и материальных, не потребуется – им достаточно будет на неделю сменить "картинку" за окном.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Профессиональный – и финансовый – успех будет напрямую зависеть от способности собраться и сконцентрироваться на выполняемой задаче, которая неожиданно изменит представителям этого организованного и дисциплинированного знака. Скорее всего, они просто переутомились, поэтому пару дней отдыха вернет все на круги своя.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Время благоприятно для занятий благотворительности: поделившись деньгами или другими материальными благами с людьми, которые действительно нуждаются в помощи, представители знака обеспечат себе в ближайшем будущем постоянный, стабильный и вполне приличный доход, так что не стоит жадничать и мелочиться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Любой – даже незначительный – обман, который представители знака позволят себе в это время, не лучшим образом скажется не только на их репутации, но и на материальном положении: не все работодатели – как нынешние, так и потенциальные – хотят иметь дело с человеком, да еще и платить ему деньги, если он не обременяет себя честностью.

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