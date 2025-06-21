Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 23—29 июня

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 23 по 29 июня?

Овен

Можно совершать любые финансовые операции: открывать депозиты и счета, выплачивать кредиты и оплачивать услуги любого рода, но действие при этом необходимо спокойно и внимательно — деньги спешки не прощают.

Телец

В профессиональных — и связанных с ними финансовых — вопросах повезет прежде всего тем, кто верит в себя и свою удачу, в противном случае последняя может обидеться и лишить человека своего покровительства.

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Близнецы

Неделя благоприятна для любых финансовых операций, но удачнее всего пойдут покупки и продажи, причем покупать можно все, что необходимо как для гардероба, так и для хозяйства — любые приобретения будут удачными.

Рак

Велика вероятность получения предложения новой должности или нового места работы, причем и первое, и второе будут сопровождаться повышением заработной платы — принимать его желательно без длительных колебаний.

Лев

Время, когда звезды поощряют небольшую долю финансового риска, но только в том случае, если представители знака смогут просчитать все его последствия, в противном случае даже лотерейный билет лучше не покупать.

Дева

Время благоприятно для любых финансовых операций — прежде всего для подписания важных договоров и заключения серьезных сделок, но наиболее удачными окажутся соответствующие переговоры с партнерами по бизнесу.

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Весы

Необходимо использовать любую возможность наилучшим образом презентовать себя в глазах начальства: результатом станет не только заслуженное продвижение по карьерной лестнице, но и повышение зарплаты.

Скорпион

Время, когда в голову представителям знака могут прийти перспективные рабочие идеи, которые впоследствии принесут им не только известность в профессиональных кругах, но и неплохое денежное вознаграждение.

Стрелец

Необходимо вспомнить о том, что всех дел не переделаешь, а всех денег — не заработаешь, и задуматься наконец об отдыхе, тем более что большого количества сил и ресурсов, в том числе и материальных, не потребуется.

Козерог

Профессиональный — и финансовый — успех будет напрямую зависеть от способности собраться и сконцентрироваться на выполняемой задаче, что может стать затруднительным в связи с переутомлением.

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Водолей

Время благоприятно для благотворительности: поделившись деньгами или другими материальными благами с людьми, которые нуждаются в помощи, представители знака получат позитивный финансовый бумеранг.

Рыбы

Любой — даже небольшой — обман, который представители знака позволят себе в это время, не лучшим образом скажется не только на их репутации, но и на материальном положении, так что важно быть честными.