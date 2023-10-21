Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 23-29 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 23 по 29 октября?

Овен

Звезды советуют избегать легкомыслия и расслабленности в решении любых, но особенно финансовых вопросов: слишком велика вероятность допустить ошибку, которая будет дорого стоить.

Телец

От финансовых операций любого рода на этой неделе стоит отказаться: даже имея незначительный масштаб, они, скорее всего, окажутся неудачными, а значит, приведут к обидным потерям, так что лучше повременить.

Близнецы

Необходимо расчистить путь, по которому "текут" деньги: самое важное в данном случае – навести порядок в делах, документах и особенно в доме: находящийся в нем хлам мешает двигаться денежной энергии.

Рак

Получив просьбу о финансовой помощи от кого-то из окружающих, не стоит торопиться: необходимо все хорошо обдумать и взвесить, в противном случае можно лишиться своих сбережений без надежды их вернуть.

Лев

Время благоприятно для серьезных жизненных перемен, связанных с недвижимостью: так, можно приступать к ремонту и даже строительству загородного дома – все начинания окажутся успешными.

Дева

Тем, кто давно собирался поговорить с начальством о повышении заработной платы, не стоит терять времени: нынешняя неделя максимально благоприятна для нахождения с ним общего языка.

Весы

Удачное время для того, чтобы сменить работу, которая не приносит удовлетворения – ни морального, ни материального: представители знака смогут проанализировать ситуацию и понять, что выбрать взамен.

Скорпион

Можно – и даже нужно – открывать собственное дело, желательно совместно с партнером, которому доверяют представители знака: таким образом будет легче и проще преодолеть вероятные в таких случаях препятствия.

Стрелец

Любое приобретение, сделанное в это время, окажется удачным – особенно это касается крупных покупок, которые прослужат представителям верой и правдой в течение долгих лет.

Козерог

Неделя благоприятная для любых финансовых операций – можно даже давать деньги в долг: с их возвращением не возникнет никаких проблем, к тому же можно рассчитывать на вполне приличные проценты.

Водолей

Прежде чем приступать к реализации важного проекта, на который представители знака возлагают большие финансовые надежды, необходимо тщательно взвесить силы: будет обидно остановиться на полдороге.

Рыбы

Необходимо остерегаться мошенников, рассчитывающих на финансы представителей знака: особенно это касается брачных аферистов, которым они в силу присущей им романтичности легко могут поверить.

Читайте также: