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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 23-29 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 23-29 октября

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 23 по 29 октября?

Овен 

Звезды советуют избегать легкомыслия и расслабленности в решении любых, но особенно финансовых вопросов: слишком велика вероятность допустить ошибку, которая будет дорого стоить. 

Телец 

От финансовых операций любого рода на этой неделе стоит отказаться: даже имея незначительный масштаб, они, скорее всего, окажутся неудачными, а значит, приведут к обидным потерям, так что лучше повременить. 

Близнецы 

Необходимо расчистить путь, по которому "текут" деньги: самое важное в данном случае – навести порядок в делах, документах и особенно в доме: находящийся в нем хлам мешает двигаться денежной энергии. 

Рак 

Получив просьбу о финансовой помощи от кого-то из окружающих, не стоит торопиться: необходимо все хорошо обдумать и взвесить, в противном случае можно лишиться своих сбережений без надежды их вернуть. 

Лев 

Время благоприятно для серьезных жизненных перемен, связанных с недвижимостью: так, можно приступать к ремонту и даже строительству загородного дома – все начинания окажутся успешными. 

Дева 

Тем, кто давно собирался поговорить с начальством о повышении заработной платы, не стоит терять времени: нынешняя неделя максимально благоприятна для нахождения с ним общего языка. 

Весы 

Удачное время для того, чтобы сменить работу, которая не приносит удовлетворения – ни морального, ни материального: представители знака смогут проанализировать ситуацию и понять, что выбрать взамен. 

Скорпион 

Можно – и даже нужно – открывать собственное дело, желательно совместно с партнером, которому доверяют представители знака: таким образом будет легче и проще преодолеть вероятные в таких случаях препятствия. 

Стрелец 

Любое приобретение, сделанное в это время, окажется удачным – особенно это касается крупных покупок, которые прослужат представителям верой и правдой в течение долгих лет. 

Козерог 

Неделя благоприятная для любых финансовых операций – можно даже давать деньги в долг: с их возвращением не возникнет никаких проблем, к тому же можно рассчитывать на вполне приличные проценты. 

Водолей 

Прежде чем приступать к реализации важного проекта, на который представители знака возлагают большие финансовые надежды, необходимо тщательно взвесить силы: будет обидно остановиться на полдороге. 

Рыбы 

Необходимо остерегаться мошенников, рассчитывающих на финансы представителей знака: особенно это касается брачных аферистов, которым они в силу присущей им романтичности легко могут поверить. 

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Дата публикации
Просмотры
85
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