Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 24-30 апреля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 24 по 30 апреля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Не стоит спешить с тратой денег, которыми представители знака обладают в данный момент – есть вероятность того, что очередные выплаты будут задержаны, поэтому сбережения придутся кстати.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Профессиональный – а вслед за ним и финансовый – успех ждет прежде всего тех, кто умеет работать в удовольствие: если на время забыть о деньгах, они не заставят себя долго ждать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Нежелательно одалживать деньги, даже если покажется, что без займа никак не обойтись, лучше немного подождать – ожидаемые выплаты подоспеют и не надо будет влезать в долговые обязательства.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Важно презентовать себя в глазах начальства с лучшей стороны, тогда можно будет рассчитывать на его благосклонность и, как следствие, новую должность и связанное с ней увеличение зарплаты.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Приступая к реализации важного финансового проекта, необходимо рассчитать свои силы – их должно хватить на длинную дистанцию, в противном случае деньги можно не заработать, а потерять.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Не стоит верить малознакомым людям, которые попросят помочь материально: скорее всего, придется иметь дело не с теми, кто действительно нуждается, а с мошенниками.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Любые финансовые операции, совершенные в это время, обязательно – и в самом ближайшем будущем – принесут прибыль, причем она значительно превзойдет ожидаемую, так что не стоит медлить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

С покупками, намеченными на эту неделю, торопиться не стоит: велика вероятность того, что они окажутся невысокого качества, так что лучше повременить – представители знака больше ждали.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Новые профессиональные идеи, которые в это время придут в голову, потребуют к себе пристального внимания – причем чем более фантастическими они будут, тем более прибыльными окажутся.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Главным условием успешной работы – и, как следствие, приятной во всех отношениях зарплаты – станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Можно проводить самые разные – в том числе и рискованные – финансовые операции: главное, хорошо к ним подготовиться: тщательно просчитать все возможные факторы и последствия, риск тоже должен быть оправданным.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Нынешняя неделя – не самое благоприятное время для финансовых операций: слишком велика вероятность досадной ошибки, из-за которой убыток значительно превзойдет планируемую прибыль.

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