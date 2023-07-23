Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 24 – 30 июля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 24 по 30 июля?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
В решении любых – и особенно финансовых – вопросов необходимо полагаться на интуицию: именно она предостережет от ошибок, которые могут привести к убыткам, и поможет сделать правильный шаг.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Улучшить профессиональное и финансовое положение могут люди, отношения с которыми по какой-то причине в последнее время не поддерживались – пришло время восстановить старые связи.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Имеющиеся в наличии ресурсы – прежде всего, финансовые – на этой неделе необходимо расходовать рационально, не экономя каждую копейку, но и не транжиря деньги – так удастся не оказаться на мели.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Представители знака вполне могут рассчитывать на выгодное финансовое предложение, которое может быть связано как с повышением по службе, так и с новым проектом, в котором им предложат принять участие.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Любые – даже самые незначительные – перемены в окружающем пространстве пойдут на пользу материальному благосостоянию: всего лишь переставив мебель в квартире, можно будет удивиться результату.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Лучшее, что можно сделать на этой неделе – это провести работу над совершенными в профессиональной и финансовой сферах: выводы помогут не только выровнять ситуацию, но и заработать.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Преуспеть в финансовом отношении смогут, прежде всего, те, кто будет обращать на знаки, посылаемые Судьбой: все, что произойдет в это время, будет неслучайно и подскажет правильную линию поведения.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Получив предложение финансового свойства, которое будет преподноситься как исключительно выгодное, не стоит сходу давать положительный ответ – сначала нужно хорошо все обдумать.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
С начальством на этой неделе лучше серьезных разговоров не заводить: на важный для представителей знака вопрос они – под влиянием плохого настроения – могут ответить отказом, а потом уже к нему не вернутся.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Не стоит рисковать своими финансами, даже если покажется, что задуманное дело – верное, и не принесет ничего кроме прибыли: в результате можно попасть в весьма неприятную историю.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Заработать на этой неделе смогут только те представители знака, которые сосредоточатся на поставленной перед ними начальством задаче и не станут отвлекаться на разговоры с коллегами и перекуры с перекусами.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Не стоит браться за чужую работу, даже если сотрудник, который не справляется со своим заданием, будет очень об этом просить: в таком случае можно успеть выполнить свое задание и остаться без премии.
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