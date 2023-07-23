Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 24 – 30 июля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 24 по 30 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

В решении любых – и особенно финансовых – вопросов необходимо полагаться на интуицию: именно она предостережет от ошибок, которые могут привести к убыткам, и поможет сделать правильный шаг.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Улучшить профессиональное и финансовое положение могут люди, отношения с которыми по какой-то причине в последнее время не поддерживались – пришло время восстановить старые связи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Имеющиеся в наличии ресурсы – прежде всего, финансовые – на этой неделе необходимо расходовать рационально, не экономя каждую копейку, но и не транжиря деньги – так удастся не оказаться на мели.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Представители знака вполне могут рассчитывать на выгодное финансовое предложение, которое может быть связано как с повышением по службе, так и с новым проектом, в котором им предложат принять участие.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Любые – даже самые незначительные – перемены в окружающем пространстве пойдут на пользу материальному благосостоянию: всего лишь переставив мебель в квартире, можно будет удивиться результату.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Лучшее, что можно сделать на этой неделе – это провести работу над совершенными в профессиональной и финансовой сферах: выводы помогут не только выровнять ситуацию, но и заработать.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Преуспеть в финансовом отношении смогут, прежде всего, те, кто будет обращать на знаки, посылаемые Судьбой: все, что произойдет в это время, будет неслучайно и подскажет правильную линию поведения.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Получив предложение финансового свойства, которое будет преподноситься как исключительно выгодное, не стоит сходу давать положительный ответ – сначала нужно хорошо все обдумать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

С начальством на этой неделе лучше серьезных разговоров не заводить: на важный для представителей знака вопрос они – под влиянием плохого настроения – могут ответить отказом, а потом уже к нему не вернутся.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Не стоит рисковать своими финансами, даже если покажется, что задуманное дело – верное, и не принесет ничего кроме прибыли: в результате можно попасть в весьма неприятную историю.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Заработать на этой неделе смогут только те представители знака, которые сосредоточатся на поставленной перед ними начальством задаче и не станут отвлекаться на разговоры с коллегами и перекуры с перекусами.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Не стоит браться за чужую работу, даже если сотрудник, который не справляется со своим заданием, будет очень об этом просить: в таком случае можно успеть выполнить свое задание и остаться без премии.

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