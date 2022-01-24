Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 24-30 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 24 по 30 января?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

К выплате старого гонорара или возвращению старого долга, на которые представители знака давно перестали рассчитывать, важно отнестись с максимальной ответственностью, купив одну-единственную, но важную – и очень нужную в хозяйстве – вещь.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

От риска в финансовых вопросах в это время лучше отказаться – он не только себя не оправдает, но и всячески "поспособствует" материальным потерям, которые легко можно получить вместо ожидаемой прибыли, так что нужно действовать по принципу: лучше меньше, да лучше.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Большой объем работы, которую нужно сделать в течение недели, может напугать только на первый взгляд – на самом деле все не так сложно, главное, спокойствие и выдержка, тогда и справиться с авралом удастся легко, и заработать неплохо.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Слишком велика вероятность стать жертвой воров и мошенников, чтобы позволить себе разгуливать по безлюдным улицам в темное время суток и верить на слово малознакомым людям: однако, если соблюдать осторожность, все обойдется.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Возможно нарушение серьезных деловых договоренностей, которые приведут к срыву важного контракта и обидным денежным потерям – несмотря на это, финансовая удача, которая будет сопутствовать представителям знака, очень быстро все компенсирует.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Помимо работы над новыми проектами необходимо вспомнить о прежних – отложенных в силу их трудоемкости – делах: имеет смысл снова взять их в работу, на этот раз они окажутся куда более успешными – как в профессиональном, так и в финансовом отношении.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

На этой неделе лень для представителей знака – категорическое табу: расслабившись, они могут упустить редкий профессиональный и, соответственно, финансовый шанс, который ждали долгое время.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

В это время представителям знака нежелательно заниматься серьезными профессиональными делами: справиться с ними все равно не удастся, что не самым лучшим образом скажется на финансовом состоянии – лучше согласиться на небольшую подработку.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми коллегами, которые кажутся достойными доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, воплотят ее в жизнь и станут обладателями дивидендов, которые она принесет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

На этой неделе представителям знака не стоит иметь дела с деньгами – даже брать купюры в руки нежелательно, звезды сочтут это плохой приметой. Покупки, без которых нельзя обойтись – например, продукты – всегда можно оплатить карточкой или по интернету.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

В решении важного вопроса не стоит надеяться на помощь со стороны деловых партнеров – скорее всего, ее не последует: в любых делах, так или иначе имеющих отношение к финансам, придется рассчитывать исключительно на себя.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Чтобы достичь финансового благополучия, необходимо научиться отличать действительно важные дела от второстепенных: тратить рабочее время и силы стоит в первую очередь на те, без которых никак не обойтись, в противном случае не избежать такой неприятной вещи, как цейтнот.

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