Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 августа

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 25 по 31 августа?

Овен

Нельзя никому позволять сбивать себя с делового настроя, который позволит представителям знака не только с успехом решат профессиональные задачи, но и, поскольку эти процессы связаны между собой, неплохо заработают.

Телец

Общаясь с начальством и коллегами, очень важно держать себя в руках, не допуская эмоциональных вспышек и непродуманных высказываний: ссора как с теми, так и с другими негативно скажется на заработке.

Близнецы

В решении любых — и, особенно, финансовых — вопросов нельзя полагаться на экспромты и импровизации, в основе любых действий должен лежать подробный план с учетом мельчайших деталей и нюансов.

Рак

Самое главное для представителей знака отбросить в сторону присущую им скромность и презентовать свои таланты и способности начальству наилучшим образом — так они смогут рассчитывать на повышение зарплаты.

Лев

Ударно поработать — и, соответственно, заработать — смогут только те представители знака, которые на работе будут заниматься исключительно работой, не относящихся к делу разговоров необходимо избегать.

Дева

К финансовым сделкам любой степени сложности в эти дни — даже нужно относиться с максимальной осторожностью, даже не самая значительная операция может привести к серьезным потерям, так что лучше не рисковать.

Весы

Несмотря на многочисленные сезонные распродажи, не стоит, гоняясь за скидками, спускать на покупки все имеющиеся в наличии деньги — стоит максимально ответственно отнестись к каждому приобретению.

Скорпион

Благотворительность — дело хорошее, но, помогая другим, неплохо было бы вспомнить и о собственных нуждах: звезды советуют сначала угодить самим себе, а уж потом заботится о тех, кто находится рядом — друзьях и знакомых.

Стрелец

Не стоит паниковать, решая сложный финансовый вопрос: возможно, представители знака слишком сильно сосредоточились на выходе из ситуации, который кажется им единственно возможным, а есть и другой.

Козерог

К предложению новой работы — или подработки, которое поступит в это время, необходимо отнестись благосклонно — оно действительно окажется выгодным, главное — не торопиться вкладывать в это проект деньги.

Водолей

С подписанием важных контрактов и совершением серьезных сделок с финансовой перспективой торопиться не следует, а вот готовиться к ним, разрабатывая мельчайшие — но при это очень важные — детали, необходимо.

Рыбы

Можно планировать серьезные покупки, которые давно стоят на повестке дня, но делать их пока нежелательно –желательно посвятить неделю изучению ассортимента и выбору модели с наилучшими характеристиками.