Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 25 по 31 декабря?

Овен

Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций: они затуманят умственные способности, поэтому действия окажутся ошибочными и приведут к серьезным и досадным убыткам.

Телец

Прибыльной может стать начатая в это время карьера учителя, преподавателя или тренера: поделившись с другими своими знаниями и умениями, удастся заработать не только авторитет, но и деньги.

Близнецы

Время благоприятно для финансовых операций любой сложности: рекомендуется возвращать долги, открывать банковские счета и депозиты – они быстро начнут приносить дивиденды,

Рак

Работа, которую предложат представителям знака на этой неделе, будет продолжительной и трудоемкой, но, одновременно, хорошо оплачиваемой, поэтому звезды не советуют от нее отказываться.

Лев

Время неблагоприятно для того, чтобы брать деньги в долг и давать их взаймы: такие финансовые действия могут оказаться плохой приметой, что впоследствии негативно скажется на материальном благосостоянии.

Дева

Заработанные деньги желательно тратить экономно: включать режим скупости, конечно, не стоит, но и транжирить их направо и налево тоже нежелательно – они понадобятся на важные дела.

Весы

Неделя благоприятна для деловых переговоров с партнерами: дипломатичность, свойственная представителям знака, позволит решить даже самые сложные и важные вопросы.

Скорпион

Лень для представителей знака – категорическое табу: расслабившись, можно упустить редкий профессиональный – и, соответственно, финансовый – шанс, который ожидался долгое время.

Стрелец

Звезды не рекомендуют рисковать имеющимися средствами: даже покупка лотерейных билетов, если вовремя не остановиться, может проделать солидную дыру в бюджете, что в праздники нежелательно.

Козерог

Решая финансовые вопросы, не стоит спрашивать чужого совета – он, скорее всего, окажется ошибочным, поэтому ориентироваться желательно исключительно на доводы собственной интуиции.

Водолей

Большой объем работы, которую нужно сделать в течение недели, может напугать только на первый взгляд – на самом деле, все не так сложно, главное, спокойствие, а заработать можно будет неплохо.

Рыбы

Финансовые операции желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, нужно проявлять повышенную осторожность: как минимум, внимательно прочитать текст договора, который нужно

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