Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25 – 31 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 25 по 31 марта?

Овен

Неделя, когда серьёзные профессиональные усилия не принесут ожидаемого – в том числе, и финансового – результата, поэтому не стоит тратить силы на бесполезную деятельность, лучше их сэкономить.

Телец

Лучший способ улучшить свое материальное благосостояние – помочь другим людям: перечислив средства нуждающимся или купив корм бездомным животным, можно ждать бумеранга добра.

Близнецы

Решить важные финансовые вопросы поможет генеральная уборка в доме: порядок и избавление от вещей, давно вышедших из употребления, помогут денежной энергии с циркулировать – свободно и результативно

Рак

От принятия важных – прежде всего, связанных с финансами – вопросов в это время лучше отказаться: казалось бы, незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям – убыткам и потерям.

Лев

Желание купить предмет роскоши, когда финансы, мягко говоря, ограничены, может быть не самым правильным решением, поэтому лучше от такого соблазна отказаться – впоследствии о нем придется пожалеть.

Дева

Девам звезды рекомендуют потратить имеющиеся у них деньги на путешествие: даже не самые далекая поездка в город, в котором они никогда не были, откроют им новые – в том числе, и финансовые – горизонты.

Весы

Решая важный профессиональный вопрос с серьезными финансовыми последствиями, необходимо обратиться за помощью к давним друзьям, которые обладают весомым авторитетом в нужной сфере.

Скорпион

Важно обратить особенное внимание на знаки, которые в эти дни будет посылать Вселенная: с их помощью представители знака смогут определиться с проектом, который принесет максимум прибыли.

Стрелец

Равновесие в финансовых вопросах желательно соблюдать всегда, но на этой неделе – особенно: траты должны соответствовать заработкам, в противном случае перед зарплатой денег может не хватить даже на элементарное.

Козерог

Финансовая удача будет зависеть не столько от количества и качества проделанной работы, сколько от умения ладить с коллегами: ссора на рабочем месте вряд ли поспособствует успешной работе.

Водолей

Важные финансовые сделки необходимо отложить на следующую неделю: очень быстро выяснится, что вариант, предложенный сейчас, далеко не так выгоден, как его позиционируют, так что не стоит спешить.

Рыбы

Решать в это время нужно только незначительные финансовые вопросы – в них цена ошибки не слишком высока, а вот от от серьезных проектов – по этой же причине – лучше отказаться.

Читайте также: