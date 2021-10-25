Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25-31 октября 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 25 по 31 октября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки: на спонтанность и импровизацию рассчитывать не приходится, велик риск приобрести жилье со скрытым изъяном.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Нежелательно брать и давать деньги в долг – возврат как в первом, так и во втором случае очень сильно задержится, а вот возвращать существующие долги – в том числе и кредиты – не только можно, но и нужно: на этой неделе появятся необходимые для этого средства.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить деньги на приобретение вещей, без которых вполне можно обойтись. Вообще нужно постараться и тщательно "законопатить" все "дыры", через которые утекает бюджет – при бездумном распоряжении он может очень быстро истощиться.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Важно также внимательно читать любые документы, под которыми придется поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом. Там может обнаружиться условие, чреватое серьезными финансовыми потерями – не стоит сознательно подписываться под ним.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время неблагоприятно для воплощения в жизнь любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, который позволит тщательно рассчитать их алгоритм – так удастся избежать досадных ошибок, в том числе и финансовых.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Не самое удачное время для получения прибыли, даже если речь идет о зарплате – возможны разного рода задержки и проволочки, для таких случаев всегда надо иметь финансовую "подушку" безопасности: тем, кто ею не располагает, придется одалживать деньги и делать выводы на будущее.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Неделя идеально подходит для начала любых прибыльных проектов, но особую удачу сулят те, что так или иначе связаны с творчеством. Даже если оно никак не связано с профессией представителей знака, креативный подход будет полезен в работе даже тем, кто занимается сугубо техническими делами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Секрет профессионального – а, как следствие, и финансового – успеха будет в это время состоять в том, чтобы работать над одной, наиболее важной, задачей, а не гнаться за несколькими "зайцами" одновременно – в таком случае на удачу рассчитывать, увы, не придется.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Нельзя проходить мимо людей, которым необходима помощь: не оказав ее, придется очень быстро пожалеть о собственном равнодушии, но исправлять ситуацию будет уже поздно – вернуть все назад не представится возможным, а бумеранг прилетит быстро.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Неделя благоприятна для разговора с начальством на финансовые темы – оно будет готово пойти навстречу и удовлетворить просьбу о повышении заработной платы. Правда, придется постараться и убедить его в том, такой сотрудник, как представители знака, ему действительно необходим.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Успех – в том числе и финансовый – ждет тех, кто не боится кропотливой и дотошной работы, которая многим может показаться нудной, но выхода у представителей знака не будет – не закончив эти дела, не получится приступить к реализации новых – перспективных – проектов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время благоприятно для перспективных в финансовом плане начинаний профессионального свойства: стоит приступить к реализации проекта, к которому представители знака уже давно не могут подступиться – теперь в их голове, как в калейдоскопе, сложится полная картина того, как нужно действовать.

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