Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 25 ноября – 1 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 25 ноября по 1 декабря.

Овен

Пришла пора передавать свои знания другим людям: карьера преподавателя или тренера, начатая в это время, не только укрепит профессиональный авторитет, но и позволит неплохо заработать.

Телец

К возможному в это время предложению получить прибыль, особенно если для этого ничего не нужно будет делать, необходимо отнестись с осторожностью: важно помнить о том, где обычно лежит бесплатный сыр.

Близнецы

От финансовых сделок в это время рекомендуется отказаться: мелкая, но досадная ошибка, вкравшаяся в текст важного документа, может привести к целой серии довольно ощутимых материальных потерь.

Рак

Банковский счет представителей знака вполне может пополниться значительной суммой, звезды рекомендуют им разделить полученное на несколько частей и уплатить во всем существующим счетам.

Лев

Несмотря на стабильность материального положения, доля разумной экономии не помешает – она даст возможность собрать сумму, необходимую для крупной покупки или полноценного зимнего отдыха

Дева

Время благоприятно для разговора с начальством на финансовые темы – оно будет готово пойти навстречу и удовлетворить просьбу о повышении заработной платы, но необходимо грамотно себя презентовать.

Весы

Не стоит отказывать в материальной помощи людям, которые за ней обратятся: добрые дела всегда вознаграждаются по достоинству, и этот случай не станет исключением из общего правила.

Скорпион

Любые финансовые сделки этого времени буквально обречены на успех, но особенно удачными окажутся сделки и контракты: в самое ближайшее время они принесут ожидаемые дивиденды.

Стрелец

Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций: они затуманят умственные способности, поэтому действия окажутся ошибочными и приведут к серьезным убыткам

Козерог

Лень для представителей этого трудолюбивого знака – категорическое табу: расслабившись, можно упустить редкий профессиональный – и, соответственно, финансовый – шанс, который ожидался долгое время.

Водолей

Решая финансовые вопросы, не стоит спрашивать чужого совета – он, скорее всего, окажется ошибочным, поэтому ориентироваться желательно исключительно на доводы собственной интуиции.

Рыбы

Неделя благоприятна для деловых переговоров с партнерами: дипломатичность, свойственная представителям знака, позволит решить даже самые сложные и важные вопросы.

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