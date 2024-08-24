Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 августа – 1 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 26 августа по 1 сентября.

Овен

Предложение подработать – и, как следствие, заработать – на первый взгляд будет выглядеть более чем привлекательно, но соглашаться на них сходу – из-за большого количества подводных камней – нежелательно.

Телец

Держать траты под контролем необходимо всегда, но на этой неделе – особенно: слишком велика вероятность потратить больше, чем можно себе позволить, что может привести к жесткой экономии.

Близнецы

Деловые переговоры, цель которых важные – в том числе, и финансовые – соглашения, необходимо отказаться: достичь взаимопонимания не удастся, а значит важный проект окажется под угрозой.

Рак

Риск, конечно, благородное дело, но в это время от него необходимо категорически отказаться: из-за серьезного риска не приобрести, а потерять средства не стоит покупать даже лотерейные билеты.

Лев

К полученной – возможно, неожиданной – финансовой прибыли необходимо отнестись с хозяйственной практичностью: тратить деньги нужно только на действительно важные и нужные вещи.

Дева

Подписание важных документов необходимо отложить хотя бы до следующей недели, если же такой возможности нет, необходимо внимательно – и, возможно, не один раз – прочитать текст.

Весы

Сорвавшийся в последний момент важный и финансово перспективный контракт – не повод для огорчения: скорее всего, он освободит место для другого – гораздо более выгодного и интересного.

Скорпион

Нельзя оставлять без внимания профессиональные идеи, которые в это время могут приходить в голову: они могут значительно продвинуть представителей знака по карьерной лестнице и укрепить их авторитет.

Стрелец

Успехом увенчаются только незначительные финансовые операции, от крупных на этой неделе лучше отказаться – слишком серьезна вероятность ошибки, которая приведет к убытку.

Козерог

Незнакомым людям в это время не стоит доверять во всех вопросах, но в финансовой сфере – особенно: активизировавшиеся мошенники могут обратить внимание на представителей именно этого знака.

Водолей

Любые финансовые и бизнес-сделки необходимо тщательно готовить: малейшая и, казалось бы, незначительная ошибка и даже опечатка может дорого обойтись представителям знака.

Рыбы

Помогая другим – в том числе, и материально – представители знака тем самым будут усиливать собственную финансовую базу: бумеранг – в том числе, и положительного свойства – еще никто не отменял.

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