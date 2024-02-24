Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 февраля – 3 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 26 февраля по 3 марта?

Овен

Время, когда возможны неожиданные денежные выплаты, среди них окажутся позабытые гонорары и старые долги, на которые представители знака давным-давно махнули рукой.

Телец

От предложения легкой и непыльной работы лучше отказаться - какую бы привлекательную зарплату за нее ни обещали, она окажется аферой, в результате которой удастся куда больше потерять, чем приобрести.

Близнецы

Профессиональные планы с серьезными финансовыми перспективами смогут осуществить только те, кто будет действовать не наобум, а по заранее составленному и тщательно продуманному плану.

Рак

Удачными окажутся финансовые операции, в которых необходимо будет свести дебет с кредитом: представителям знака легко удастся соблюсти баланс, заплатив по всем "зависшим" счетам.

Лев

Можно подписывать важные договоры и совершать серьезные сделки – финансовые операции любого рода в это время окажутся на редкость успешными, главное – не упустить важный шанс.

Дева

В течение недели можно время от времени устраивать себе небольшие, но приятные праздники в виде походов по магазинам – это потребует финансовых трат, но они окупятся хорошим настроением.

Весы

Время благоприятно для воплощения в жизнь нового проекта – он будет буквально обречен на финансовый успех: прежде всего вышесказанное коснется представителей творческих профессий.

Скорпион

Представителям знака необходимо оказывать помощь тем, кто в ней нуждается: все, что они отдадут другим, очень быстро вернется к ним в двойном, а то и в тройном объеме

Стрелец

Не стоит отвлекаться от профессиональной деятельности – в это время необходимо работать за двоих, тогда и зарплату за текущий месяц можно будет получить за троих и, как следствие, позволить себе отдых.

Козерог

Время благоприятно для деловых переговоров – достигнутые в результате договоренности позволят организовать успешный совместный бизнес и заработать вполне приличные деньги, которые вскоре "упадут" на счет.

Водолей

Нежелательно делиться профессиональными планами со своими коллегами: они не только присвоят себе чужую идею, но и, как следствие, станут обладателями дивидендов, которые она принесет.

Рыбы

Время не подходит для финансовых операций любого масштаба: слишком велик риск столкнуться с мошенниками, после чего банковский счет может обнулиться, а кошелек – опустошиться.

Читайте также: