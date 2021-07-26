Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 июля – 1 августа 

Финансы играют немаловажную – а порой и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 25 июля по 1 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Деловые переговоры – особенно касающиеся решения серьезных материальных вопросов – лучше перенести на другое время, нынешняя неделя не лучший для этого период. Необходимой договоренности все равно достичь не удастся, зато может возникнуть напряженность, которая не лучшим образом скажется на сотрудничестве.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Не самое удачное время для реализации новых проектов – по независящим от представителей знака причинам все может пойти вкривь и вкось, и нужно либо отказаться от замысла, либо отложить его – а значит, и связанные с ним выплаты – на неопределенный период. Лучше посвятить эти дни доведению до ума уже начатых дел.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Продумывая ближайшие профессиональные – и финансовые – действия, постарайтесь просчитать их хотя бы на пару – а еще лучше на несколько – шагов вперед: тогда вам сразу станет понятно, стоит ли напрягаться, делая их, или лучше отказаться, потому что потраченное на них время не будет эквивалентно полученным в результате деньгам.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Неделя как никогда лучше продемонстрирует пользу заранее составленного плана и четких действий в соответствии с ним: только так представителям знака удастся успеть все, что необходимо, и даже превзойти то, что намечено, а в результате получить материальное вознаграждение, которое превзойдет любые – даже самые смелые – ожидания.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Важно быть максимально осторожными, общаясь с людьми, которые предложат быструю и, как говорят в таких случаях, непыльную подработку: скорее всего "благодетели" окажутся мошенниками, желающими поживиться за чужой счет – от их рекомендации во избежание материальных потерь лучше отказаться.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

От финансовых операций, даже если речь будет идти о пополнении телефонного баланса, в это время звезды настоятельно рекомендуют отказаться: даже незначительная ошибка или опечатка, допущенная в договоре или чеке, может привести к серьезному материальному убытку – оплату лучше перенести на другое, более благоприятное время.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Необходимо быть осторожными с коллегами, которые выпытывают чужие профессиональные планы: те из представителей знака, кто поделится с ними своими идеями, могут впоследствии не удивляться тому, что именно эти люди не только воплотят в жизнь их планы, но и получат причитающуюся им сумму денег.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Прежде чем приступить к реализации нового проекта, который должен принести солидные дивиденды, представителям знака необходимо сначала закончить работу над старыми, в противном случае они будут постоянно тянуть назад, тормозя не только работу, но и приятные выплаты, которые должны за ней последовать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Время благоприятно для подготовки к презентации проекта, над которыми представители знака работали все последнее время: именно сейчас им удастся учесть, проработать и сформулировать все тезисы, которые помогут гостям оценить его по достоинству, так сказать, со всех сторон, тогда и оплата за эту работу окажется соответствующей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

На этой неделе не стоит брать и давать деньги в долг: как в первом, так и во втором случае с их возвратом могут возникнуть неожиданные трудности, что негативно отразится на материальном положении представителей знака. Чтобы этого не произошло, необходимо – хотя бы временно – вести экономный образ жизни, а просителям отказать в мягкой форме.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Представителей знака несомненно порадует неожиданная прибыль, на которую они совершенно не рассчитывают, а потому она окажется для них особенно приятной. Останется ответить на вопрос, на что потратить эти деньги, но он вряд ли будет серьезным: они обязательно найдут куда их пристроить – например, приобретут то, о чем давно мечтали.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Неделя благоприятна для сделок с движимым и недвижимым имуществом, но особо удачными откажутся манипуляции с недвижимостью: продать свой дом или квартиру можно будет по цене даже чуть выше рыночной, а купить – по заниженной, что очень приятно, особенно если учесть, что для представителей знака оно окажется жильем мечты.

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