Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 июня – 2 июля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 26 июня по 2 июля?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
От предложения принять участие в финансовых проектах, особенно если оно будет исходить от непроверенных людей, стоит отказаться: велика вероятность потерять гораздо больше, чем заработать.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Необходимо пойти навстречу коллегам, которые попросят помочь им довести до ума проект или грамотно составить отчет: премию от начальства удастся получить только в случае успешной работы всего коллектива.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Не возбраняется инвестировать деньги в перспективные проекты и давать их в долг – в первом случае можно рассчитывать на солидные дивиденды, во втором – на благодарность в виде процентов.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Неделя благоприятна для заключения важных сделок, поэтому, если у представителей знака есть на примете партнеры, которые давно хотят подписать с ними контракт, стоит поторопиться.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
От принятия важного решения, которое самым непосредственным образом отразится на материальном благополучии, необходимо отказаться – любая, даже незначительная ошибка может дорого стоить.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Не только можно, но и нужно беседовать с начальством на предмет увеличения зарплаты или выплаты премии за успешно сделанную работу – оно охотно пойдет навстречу представителям знака.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Тем представителям знака, которые давно собирались сменить место работы, имеет смысл сделать решительный шаг: они выиграют не только в уважении нового начальства, но и в материальном отношении.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Успешными окажутся любые сделки с недвижимостью: можно продавать старое жилье и покупать новое – в любом случае можно будет рассчитывать на солидную прибыль.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Взятый в это время кредит удастся выплатить вовремя, а в особо удачном случае и досрочно, поэтому – в случае необходимости – можно, не колеблясь, составлять соответствующий договор.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Велика вероятность значительной материальной выплаты, тратить которую нужно разумно – в противном случае можно, не заметив, спустить все имеющиеся средства и оказаться на мели.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Не стоит отказывать в помощи человеку, который за ней обратится: скорее всего, он действительно стеснен в средствах, так что одолженные ему деньги можно будет отнести в условную графу "благотворительность".
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Отказываться от совершения финансовых сделок не стоит, но и подписывать документы такого рода, не задумываясь, тоже не стоит: сначала надо просчитать возможные последствия и только потом ставить визу.
Читайте также:
- Напряженный месяц для Тельцов, Скорпионов и Водолеев: что ждет три этих знака в июле 2023 года
- Особый месяц для Львов, Стрельцов и Овнов: что ждет три этих знака в июле 2023 года
- Петля Венеры с 19 июня по 7 октября: чего ждать украинцам в этот период