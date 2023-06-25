Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 июня – 2 июля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 26 июня по 2 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

От предложения принять участие в финансовых проектах, особенно если оно будет исходить от непроверенных людей, стоит отказаться: велика вероятность потерять гораздо больше, чем заработать.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Необходимо пойти навстречу коллегам, которые попросят помочь им довести до ума проект или грамотно составить отчет: премию от начальства удастся получить только в случае успешной работы всего коллектива.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Не возбраняется инвестировать деньги в перспективные проекты и давать их в долг – в первом случае можно рассчитывать на солидные дивиденды, во втором – на благодарность в виде процентов.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Неделя благоприятна для заключения важных сделок, поэтому, если у представителей знака есть на примете партнеры, которые давно хотят подписать с ними контракт, стоит поторопиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

От принятия важного решения, которое самым непосредственным образом отразится на материальном благополучии, необходимо отказаться – любая, даже незначительная ошибка может дорого стоить.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Не только можно, но и нужно беседовать с начальством на предмет увеличения зарплаты или выплаты премии за успешно сделанную работу – оно охотно пойдет навстречу представителям знака.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Тем представителям знака, которые давно собирались сменить место работы, имеет смысл сделать решительный шаг: они выиграют не только в уважении нового начальства, но и в материальном отношении.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Успешными окажутся любые сделки с недвижимостью: можно продавать старое жилье и покупать новое – в любом случае можно будет рассчитывать на солидную прибыль.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Взятый в это время кредит удастся выплатить вовремя, а в особо удачном случае и досрочно, поэтому – в случае необходимости – можно, не колеблясь, составлять соответствующий договор.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Велика вероятность значительной материальной выплаты, тратить которую нужно разумно – в противном случае можно, не заметив, спустить все имеющиеся средства и оказаться на мели.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не стоит отказывать в помощи человеку, который за ней обратится: скорее всего, он действительно стеснен в средствах, так что одолженные ему деньги можно будет отнести в условную графу "благотворительность".

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Отказываться от совершения финансовых сделок не стоит, но и подписывать документы такого рода, не задумываясь, тоже не стоит: сначала надо просчитать возможные последствия и только потом ставить визу.

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