Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 26 мая по 1 июня.

Овен

Вознаграждение за доброе дело окажется как моральным, так и материальным, не стоит от него отказываться, лучше подумать, как его потратить — жаль, если приличная сумма денег разойдется на пустяки.

Телец

Время благоприятно только для тех финансовых операций, которые заблаговременно готовились и тщательно просчитывались, от спонтанных действий лучше отказаться — слишком велика вероятность убытков.

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Близнецы

Риск, связанный с решением финансовых вопросов, может оказаться делом не столько благородным, сколько опасным — он может привести к серьезным, но увы, закономерным в таком случае потерям.

Рак

В эти дни слишком велика вероятность стать жертвой в мошенников, которые постараются выманить приличную сумму денег — нельзя положительно реагировать на их хитрости и манипуляции.

Лев

Нарушение серьезных деловых договоренностей могут привести к срыву важного контракта и обидным денежным потерям, но вероятные в это время, финансовая удача очень быстро и с лихвой все компенсирует

Дева

Не самое лучшее время для деловых переговоров, особенно если их результатом должна стать финансовая сделка: вряд ли партнеры захотят идти навстречу представителям знака — не стоит рассчитывать на их помощь

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Весы

Необходимо сдерживать себя в отношениях с коллегами, и особенно — с начальством: допустив резкое высказывание в его адрес, легко можно оказаться без очередного повышения зарплаты или заслуженной премии.

Скорпион

Тем, кто давно хочет найти новую работу, потому что старая перестала устраивать в финансовом отношении, можно читать объявления о вакансиях и рассылать резюме — активные действия принесут успех.

Стрелец

Необходимо — разумеется, на время — отказаться от оформления финансовых документов или хотя бы внимательно читать их текст сделки — особенно ту его часть, которая напечатана мелким шрифтом.

Козерог

Успех — прежде всего, финансовый — будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом.

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Водолей

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления.

Рыбы

Прежде чем ответить на серьезное профессиональное предложение, сопряженное не только с карьерным ростом, но повышением зарплаты, необходимо, хорошо подумать, и, возможно, лучше все оставить как есть.

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