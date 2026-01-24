- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 3 мин
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 января — 1 февраля
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.
Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 26 января по 1 февраля?
Овен
Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется настолько перспективной — в карьерном, так и в материальном плане, что будет глупо не ответить на него согласием.
Телец
Благоприятное время для представителей знака, давно подумывающих об очень важной и нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло — все, приобретенное в это время, окажется отменного качества и прослужат долго.
Близнецы
Преуспеть в профессии — как в карьерном, так и в финансовом отношении — смогут только те, кто будет тщательно готовиться к работе над каждым проектом: импровизация не пройдет — велика вероятность серьезных ошибок.
Рак
Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки, иначе, велик риск приобрести жилье со скрытым изъяном.
Лев
С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить их на приобретение вещей, без которых пока вполне можно обойтись — взамен лучшезакрыть все «дыры», через которые «утекает» бюджет.
Дева
Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми придется поставить визу, иначе может обнаружится условие, чреватое серьезными финансовыми потерями — не стоит сознательно подписываться под ним.
Весы
Время неблагоприятно для совершения любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, который позволит тщательно рассчитать их алгоритм.
Скорпион
Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления.
Стрелец
Новые идеи, которые в эти дни придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся перспективными — в том числе, и с финансовой точки зрения.
Козерог
К финансовым сделкам, возможным в течение недели, необходимо относиться с осторожностью — слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, а это приведет к досадной потере средств.
Водолей
Принимаясь за новый — серьезный и хорошо оплачиваемый — проект, главное — обстоятельно просчитать все сопутствующие факторы и взвесить собственные силы — только так удастся достичь необходимого результата.
Рыбы
Не стоит примерять старый — негативный — опыт к новым обстоятельствам материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же.
