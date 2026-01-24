Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 26 января по 1 февраля?

Овен

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется настолько перспективной — в карьерном, так и в материальном плане, что будет глупо не ответить на него согласием.

Телец

Благоприятное время для представителей знака, давно подумывающих об очень важной и нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло — все, приобретенное в это время, окажется отменного качества и прослужат долго.

Близнецы

Преуспеть в профессии — как в карьерном, так и в финансовом отношении — смогут только те, кто будет тщательно готовиться к работе над каждым проектом: импровизация не пройдет — велика вероятность серьезных ошибок.

Рак

Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки, иначе, велик риск приобрести жилье со скрытым изъяном.

Лев

С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить их на приобретение вещей, без которых пока вполне можно обойтись — взамен лучшезакрыть все «дыры», через которые «утекает» бюджет.

Дева

Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми придется поставить визу, иначе может обнаружится условие, чреватое серьезными финансовыми потерями — не стоит сознательно подписываться под ним.

Весы

Время неблагоприятно для совершения любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, который позволит тщательно рассчитать их алгоритм.

Скорпион

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время принесут солидные финансовые поступления.

Стрелец

Новые идеи, которые в эти дни придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся перспективными — в том числе, и с финансовой точки зрения.

Козерог

К финансовым сделкам, возможным в течение недели, необходимо относиться с осторожностью — слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, а это приведет к досадной потере средств.

Водолей

Принимаясь за новый — серьезный и хорошо оплачиваемый — проект, главное — обстоятельно просчитать все сопутствующие факторы и взвесить собственные силы — только так удастся достичь необходимого результата.

Рыбы

Не стоит примерять старый — негативный — опыт к новым обстоятельствам материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же.

