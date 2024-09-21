Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 23 по 29 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 23 по 29 сентября.

Овен

Не стоит принимать важные решения финансового плана, особенно если к ним будут подталкивать другие – как посторонние, так и близкие – люди: они будут руководствоваться исключительно собственной выгодой.

Телец

Не рекомендуется тратить деньги на мелочи, которые не принесут ничего, кроме минутной радости: расход денег окажется более серьезным, чем того можно ожидать, а это означает, что деньги будут выброшены на ветер.

Близнецы

Нежелательно раскрывать источник и сумму своих заработков, которые в последнее время заметно возросли – сглаз пока еще никому не удалось отменить, и он может негативно сказаться на материальном положении.

Рак

Звезды не рекомендуют отказывать себе в приятных мелочах, которые традиционно поднимают настроение: под его влиянием можно будет заработать гораздо больше, чем пришлось потратить.

Лев

Нежелательно рисковать имеющимися в наличии средствами для того, чтобы заработать – или выиграть – еще больше, поскольку что-то может пойти не так и даже покупка лотерейного билета приведет к потерям.

Дева

Не лучшее время для финансовых операций любого масштаба – неудачи, которые неизбежно приведут к убыткам, плохо скажутся и на материальном положении, и на самооценке.

Весы

Неделя благоприятна для приобретения крупной бытовой техники, необходимость которой назрела давно – удастся приобрести модели, которые идеально впишутся в стиль кухни или ванной, да и прослужат долго.

Скорпион

Неожиданную прибыль, которая может поступить в это время, важно потратить с умом: например, купить вещи, о которых давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе этого позволить.

Стрелец

Почему бы не попробовать сделать хобби бюджетообразующим занятием: то, что делается ради удовольствия, для кого-то – произведение искусства, а, значит, продать их – и неплохо заработать трудности не составит.

Козерог

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется объективно перспективной – как в карьерном, так и в материальном плане, поэтому можно отвечать на него согласием сразу же, без раздумий.

Водолей

Дела, за которые представители знака решат взяться в это время, должны быть поистине грандиозными – только так на них удастся хорошо заработать, работа над мелкими и незначительными задачами результата не даст.

Рыбы

Преуспеть на работе – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к каждому проекту – импровизации и экспромты здесь не подойдут.

Читайте также: