Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 апреля — 3 мая
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 27 апреля по 3 мая?
Овен
Новые идеи, которые придут в голову представителей знака в это время, нужно запомнить, а еще лучше — записать: в ближайшее время их удастся воплотить в жизнь с высокими профессиональным и финансовым результатом.
Телец
Карьерные — и, как следствие, финансовые — возможности, которые откроются перед представителями знака в это время, ни в коем случае нельзя бездарно упустить — впоследствии об этом придется серьезно пожалеть.
Близнецы
Предстаивтелям знака стоит подумать о некоторой доли экономии, которая поможет им еще больше укрепить существующее материальное положение: что впоследствии позволит им не ощутить финансовые проблемы.
Рак
Любые договоры финансового свойства, которые будут подписаны в это время, обречено на успех, поэтому — если появится такая возможность, не стоит ее упускать — такие приятные условия повторятся нескоро.
Лев
Получив предложение начать работу над новым проектом с высоким гонораром, необходимо тщательно взвесить свои силы: будет обидно не справиться и потерять не только профессиональный авторитет, но и финансы.
Дева
Наступающая неделя является благоприятным временем для покупки и продажи недвижимости: предстаивтелям знака, которые давно — и безрезультатно — занимаются этим вопросом, стоит поторопиться.
Весы
Занимаясь решением финансовых вопросов, важно остерегаться мошеннических схем: доверчивость представителей знака может сыграть с ними злую шутку, когда они пойдут на поводу у недобросовестных людей.
Скорпион
Решать поставленные перед представителями знака задачи можно — и нужно — только новыми, нетрадиционными методами: применяя старые, хоть и хорошо зарекомендовавших себя способы, значительного результат не принесет.
Стрелец
От принятия важных профессиональных решений в это время лучше отказаться — по самым разным причинам они окажутся ошибочными, поэтому не стоит торопиться — желательно немного потянуть время.
Козерог
Заниматься благотворительностью в это время нужно только в том случае, если существуют доказательства того, что адресат действительно в ней нуждается, иначе велик риск понапрасну потратить свои деньги.
Водолей
С особой опаской нужно относиться к предложениям хорошо заработать, приложив при этом минимум усилий, особенно если они будут исходить от непроверенных людей: скорее всего, речь будет идти об обмане.
Рыбы
Денежные поступления в виде невыплаченного ранее гонорара не стоит тратить сразу: пауза поможет хорошо подумать над тем, как их употребить — в таком случае их удастся использовать максимально эффективно.
