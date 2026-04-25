Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 27 апреля по 3 мая?

Овен

Новые идеи, которые придут в голову представителей знака в это время, нужно запомнить, а еще лучше — записать: в ближайшее время их удастся воплотить в жизнь с высокими профессиональным и финансовым результатом.

Телец

Карьерные — и, как следствие, финансовые — возможности, которые откроются перед представителями знака в это время, ни в коем случае нельзя бездарно упустить — впоследствии об этом придется серьезно пожалеть.

Реклама

Близнецы

Предстаивтелям знака стоит подумать о некоторой доли экономии, которая поможет им еще больше укрепить существующее материальное положение: что впоследствии позволит им не ощутить финансовые проблемы.

Рак

Любые договоры финансового свойства, которые будут подписаны в это время, обречено на успех, поэтому — если появится такая возможность, не стоит ее упускать — такие приятные условия повторятся нескоро.

Лев

Получив предложение начать работу над новым проектом с высоким гонораром, необходимо тщательно взвесить свои силы: будет обидно не справиться и потерять не только профессиональный авторитет, но и финансы.

Дева

Наступающая неделя является благоприятным временем для покупки и продажи недвижимости: предстаивтелям знака, которые давно — и безрезультатно — занимаются этим вопросом, стоит поторопиться.

Реклама

Весы

Занимаясь решением финансовых вопросов, важно остерегаться мошеннических схем: доверчивость представителей знака может сыграть с ними злую шутку, когда они пойдут на поводу у недобросовестных людей.

Скорпион

Решать поставленные перед представителями знака задачи можно — и нужно — только новыми, нетрадиционными методами: применяя старые, хоть и хорошо зарекомендовавших себя способы, значительного результат не принесет.

Стрелец

От принятия важных профессиональных решений в это время лучше отказаться — по самым разным причинам они окажутся ошибочными, поэтому не стоит торопиться — желательно немного потянуть время.

Козерог

Заниматься благотворительностью в это время нужно только в том случае, если существуют доказательства того, что адресат действительно в ней нуждается, иначе велик риск понапрасну потратить свои деньги.

Реклама

Водолей

С особой опаской нужно относиться к предложениям хорошо заработать, приложив при этом минимум усилий, особенно если они будут исходить от непроверенных людей: скорее всего, речь будет идти об обмане.

Рыбы

Денежные поступления в виде невыплаченного ранее гонорара не стоит тратить сразу: пауза поможет хорошо подумать над тем, как их употребить — в таком случае их удастся использовать максимально эффективно.

