Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 декабря – 2 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 27 декабря по 2 января

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Успеть сделать все запланированное на это неделю – с учетом ее предпраздничного характера – удастся только при условии строжайшей дисциплины, не позволяющей отвлекаться на решение второстепенных вопросов и задач, зато и финансовые выплаты окажутся на зависть окружающим.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время благоприятно для проведения любых финансовых операций – от пополнения телефонного счета до открытия банковских счетов и депозитов, главное – не торопиться, заполняя бланки и договоры – не стоит допускать неточности и опечатки, они могут стать причиной убытка.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Составляя план работы на ближайшее время, необходимо просчитать все связанные с ним детали и нюансы, в противном случае можно будет крупно ошибиться и не получить положенного – и весьма приятного – материального вознаграждения.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

К реализации новых – в том числе и финансовых – проектов лучше приступить в начале следующего года: нынешней энергетики на них все равно не хватит, слишком велика накопившаяся усталость, так что хочется или нет, а придется отдохнуть.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Не стоит брать и давать деньги в долг, даже если о последнем будут очень просить: как в первом, так и во втором случае с их отдачей могут возникнуть проблемы, что не лучшим образом скажется на предпраздничном материальном положении.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Общение с начальством сейчас положительных результатов не даст, особенно если оно будет касаться финансовых вопросов – например, повышения заработной платы: решение этого вопроса лучше отложить до начала нового года, тогда оно может оказаться благоприятным.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Мотовство, к которому представители знака будут склонны на этой неделе, разумеется, не доведет их до полного разорения, но банковский счет, карточку и кошелек изрядно опустошат, так что – во избежание режима строжайшей экономии – лучше отказаться от серьезных и бездумных трат.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Удачная в финансовом отношении неделя, в течение которой представителям знака могут неожиданно вернуть старый долг, о котором они за давностью лет уже успели позабыть, перед праздниками они придутся как нельзя кстати – легко удастся найти, на что их потратить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Не стоит принимать молниеносные решения в профессиональных – и особенно финансовых – вопросах: скорее всего, представителям знака не удастся учесть все факторы за и против, а значит, легко допустить ошибку, которую впоследствии придется долго и усиленно исправлять.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Желательно сдерживать свой рабочий энтузиазм – особенно это касается первой половины недели, в течение которой представители знака будут судорожно пытаться выполнить план полугодия: толку от этого все равно не будет, да и в финансах – из-за бестолковой работы – скорее всего, придется потерять.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Если нет возможности отказаться от начала реализации важного проекта, необходимо начать работу над ним с серьезного рывка – только таким образом можно будет обозначить уровень своих притязаний – как профессиональных, так и финансовых, тогда и работа пойдет легче.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Те, кто давно подумывает о переходе на другую работу или смене рода деятельности, могут начинать постепенно воплощать в жизнь свой смелый план: можно – и нужно! – искать свободные вакансии, составлять и рассылать резюме, проходить собеседования.

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