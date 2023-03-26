Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 марта – 2 апреля 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 27 марта по 2 апреля?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
На этой неделе могут заключать договоры и подписывать сделки, цель которых – получить финансовую прибыль: успех в этом смысле представителям знака гарантирован.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Финансовое благополучие в это время будет непосредственно связано с умением презентовать свои профессиональные таланты и способности начальству: в его силах увеличить заработную плату.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Прибыль может принести не только основной вид профессиональной деятельности, но и хобби: вполне возможно, что его плоды будут хорошо и выгодно продаваться.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Успех – в том числе и финансовый – придет к тем представителям знака, которые не испугаются первых трудностей и не опустят рук, а наоборот, начнут работать еще упорнее и быстрее.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Важно прислушиваться к идеям, которые будут высказывать как коллеги, так и совершенно незнакомые люди: одна из них может оказаться более чем результативной, в том числе и в финансовом отношении.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Можно – и нужно – обращаться в государственные учреждения с любыми – в том числе и финансовыми – вопросами: в это время они будут решены максимально быстро и результативно.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Не стоит брать деньги в долг: с их возвратом могут возникнуть проблемы, поэтому желательно затянуть пояса и обойтись собственными силами, тем более что на следующей неделе материальное положение улучшится.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Успех в профессиональной и финансовой деятельности будет сопутствовать тем, кто сможет действовать не хаотично, а целенаправленно – согласно составленному заранее подробному плану.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Не стоит браться за выполнение задачи, шансы на успех которой весьма сомнительны: времени и сил придется потратить огромное количество, а обещанных результатов – и денег – получить не удастся.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Благотворительностью желательно заниматься всегда, но на нынешней неделе – особенно: добро – в том числе и материального свойства – очень быстро вернется в виде неожиданных денежных выплат.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Можно – и нужно – приступать к реализации новых профессиональных проектов: будучи начатыми в это время, они принесут не только расположение начальства, но и прибыль.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Нежелательно тратить больше, чем может позволить бюджет представителей знака: соблазнившись пусть даже и очень красивой вещью, впоследствии придется отказывать себе в необходимом.
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