Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 мая – 2 июня

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 27 мая по 2 июня.

Овен

Время, когда удача – в том числе и в материальном плане – будет сопутствовать тем, кто в нее верит: в таком случае удастся запрограммировать себя на серьезные достижения.

Телец

Время благоприятно для любых финансовых операций, так или иначе связанных с покупкой и продажей движимого и недвижимого имущества – от не подошедшей по размеру одежды до квартиры и дачи.

Близнецы

Не стоит принимать участие в сделке – как профессиональной, так и чисто финансовой – если существует хотя бы малейшее сомнение в ее чистоте, это может негативно сказаться на материальном положении.

Рак

Неделя принес успех в финансовой сфере – велика вероятность как увеличения заработной платы, так и повышения в должности, что также повлечет за собой солидную прибавку к доходам.

Лев

Проблемы финансового свойства, возникшие в последнее время, разрешатся сами собой, без каких-либо усилий со стороны представителей знака, главное в данном случае – не создать себе новые.

Дева

Банальную, но справедливую истину, которая гласит, что деньги – не самая важная жизненная ценность, представители знака прочувствуют на себе – на этой неделе надо делать ставку на духовное, а не на материальное начало.

Весы

Плодотворным станет сотрудничество с зарубежными партнерами, поэтому сделки и договоры с ними – во всяком случае, на этой неделе – нужно поставить на первое место.

Скорпион

Вместо того, чтобы переживать из-за профессиональной – и, как следствие, финансовой – неудачи, нужно сразу же браться за работу над новым проектом – на этот раз она увенчается успехом.

Стрелец

Не стоит распространяться о своих профессиональных планах, даже если речь идет всего лишь об идее, над которой представители знака еще не начали работать – легко можно будет сглазить свой финансовый успех.

Козерог

Нежелательно приступать к работе над новым финансовым проектом, не проведя соответствующей подготовки: сначала необходимо тщательно изучить все за и против и только потом – действовать.

Водолей

Велика вероятность получения неожиданной, но вполне заслуженной премии, которую выпишет представителям знака начальство, останется только решить, как грамотно ею распорядиться.

Рыбы

Любые покупки, сделанные в это время – от самых незначительных до крупных и серьезных, окажутся максимально удачными и прослужат долго, так что можно не сдерживать себя в тратах.

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