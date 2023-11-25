Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 ноября – 3 декабря

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 27 ноября по 3 декабря?

Овен

Не стоит браться за новые дела, даже если они были запланированы заранее: нынешняя неделя – не лучшее время для их воплощения в жизнь, причем, не столько в профессиональном, но – особенно! – в финансовом отношении.

Телец

Необходимо избегать серьезных финансовых сделок и операций любого масштаба – особенно нежелательно ставить под каким-либо документом свою подпись, это может привести к потерям.

Близнецы

Уборка, устроенная в квартире или доме в это время, будет не просто наведением порядка – она позволит расчистить пространство для позитивной энергии, которая не может циркулировать в захламленном пространстве.

Рак

Желательно не иметь дела с деньгами – даже в магазине лучше расплачиваться карточкой, а бумажные купюры в руки не брать, да и от серьезных покупок необходимо отказаться.

Лев

Финансовые вопросы, которые представителям знака предстоит решать в это время, во многом определят их материальное положение на ближайший временной период. Так что имеет смысл постараться

Дева

Не стоит браться за воплощение в жизнь серьезных профессиональных проектов: успехов в работе над ними достичь не удастся, а, значит, и хорошо заработать не получится.

Весы

Весам можно как самим брать деньги в долг, так и – в случае необходимости – самим одалживать их: ни в первом, ни во втором случае проблем с возвращением финансов не возникнет.

Скорпион

Велика вероятность удачи в бизнесе – она станет результатом проделанной в предыдущий период работы, поэтому за полученный результат представители знака должны благодарить только себя.

Стрелец

Финансовая удача ждет как тех, кто профессионально занимается торговлей, так и тех, кто собирается покупать или продавать недвижимость – им удастся найти идеальный вариант или выручить приличную сумму.

Козерог

Неделя благоприятна для переговоров с деловыми партнерами: дипломатичность, свойственная представителям знака, возрастет в разы, поэтому удастся решить даже самые сложные вопросы.

Водолей

Рисковать своими деньгами, даже если речь будет идти всего лишь о стоимости лотерейного билета, категорически не рекомендуется – потери могут оказаться гораздо более серьезными, чем покажется на первый взгляд.

Рыбы

Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает: финансовая удача нынешней недели будет зависеть не столько от упорной работы, сколько от умения правильно отдыхать и расслабляться.

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