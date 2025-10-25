Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 27 октября по 2 ноября?

Овен

Наступающая неделя благоприятная для шопинга и покупок: в любой день можно отправляться по магазинам, где обязательно удастся отыскать нечто эксклюзивное, причем, за вполне вменяемую и демократичную цену.

Телец

Помощь в решении важных профессиональных — и финансовых — вопросов окажут давние знакомые, поэтому столкнувшись с проблемой, стоит вспомнить о старых связях, имеющих влияние в той же сфере деятельности.

Близнецы

На работе представителях знака необходимо заниматься только своими непосредственными обязанностями, не отвлекаясь на пустые разговоры — только так удастся сберечь энергию для важных результатов.

Рак

Карьерные перемены — получение новой должности или нового направления в работе, которые возможны в это время, принесут и значительное улучшение финансового положения в виде увеличения зарплаты.

Лев

Представителям знака — особенно тем, кто занимает руководящие позиции, не стоит давить на подчиненных своим авторитетом, в таком случае им, всем вместе, удатся достичь высоких профессиональных — и финансовых — итогов.

Дева

Работу над зашедшим в тупик профессиональным проектом еще можно вернуть в исходную точку и, исправив все совершенные ранее ошибки, добиться нужного — в том числе, и финансового — результата.

Весы

Можно вносить коррективы во все сферы своей жизни, и профессиональная сторона в этом смысле находится на одном из первых мест: можно переходить на новое место работы с лучшими финансовыми условиями.

Скорпион

Исправить сложившееся в профессиональной — и финансовой — ситуации положение даст «работа над ошибками»: проанализировав свои действия, можно понять, где случился поворот не в ту сторону, и все изменить.

Стрелец

Представителям знака, которые так любят действовать по наитию, в это время обязательно нужно составить подробный план профессиональных действий, только так им удастся достичь значительного финансового успеха.

Козерог

Не стоит строить грандиозные профессиональные планы — для их реализации не хватит ни времени, ни сил, ни возможностей, поэтому желательно сосредоточиться на решении более мелких, но, тем не менее, важных задач.

Водолей

Нежелательно проводить серьезные финансовые операции, с чем бы они ни были связаны: в это время желательно не рисковать крупными суммами, а ограничиться платежами, о которых — в случаях утраты — не придется жалеть.

Рыбы

Не самое лучшее время для принятия важных решений, поэтому с теми, от которых зависят серьезные житейские, профессиональные и финансовые перемены, лучше не спешить и перенести хотя бы на следующую неделю.