Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 сентября – 3 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 27 сентября по 3 октября.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Неожиданную прибыль, которая может поступить в это время, важно потратить с умом: например, можно купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе позволить – но при условии, что они действительно нужны.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется настолько объективно перспективным – в карьерном, так и в материальном плане, что можно отвечать на него согласием сразу же, без продолжительных раздумий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Благоприятное время для тех представителей знака, которые давно подумывали об очень важной и нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло – все приобретенное в это время окажется отменного качества и прослужит верой и правдой долгие годы.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Дела, за которые представители знака решат взяться в это время, должны быть поистине грандиозными – только так на них удастся хорошо заработать, работа над мелкими и незначительными задачами окажется всего лишь пустой тратой времени и сил.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Преуспеть на работе – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к работе над каждым проектом – импровизация не пройдет – велика вероятность серьезных ошибок.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время, когда можно позволить себе долю риска в профессиональных делах, но – до определенного предела: совершая авантюрные поступки, главное – вовремя остановиться, в противном случае вместо прибыли можно получить убыток.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Ваш девиз на эту неделю совпадает с пионерским слоганом "больше дела, меньше слов": им не стоит говорить о том, что они хотят сделать, необходимо перейти к решительным действиям – так можно будет и по карьерной лестнице продвинуться, и неплохо заработать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время обещает быть на редкость удачным в финансовом отношении: представителям знака могут выплатить давно обещанный, но задержавшийся в пути гонорар, или выплатить давний долг, на который они давно махнули рукой, как на безнадежное дело.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Звезды не рекомендуют начинать в это время новые дела – они, скорее всего, не увенчаются успехом: сначала необходимо довести до ума те дела, которыми представители знака занимаются сейчас, в противном случае денег за эти проекты они не получат.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Хорошее время для продажи вещей, которые по какой-то причине уже не нужны представителям знака: на автомобиль или дачу наконец-то найдется покупатель, который даст за них достойную цену и не станет медлить с оформлением сделки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Глобальный проект, реализацией которого займутся представители знака на этой неделе – если, конечно, удастся выполнить его в лучшем виде – принесет похвалу от начальства, моральное удовлетворение и денежное вознаграждение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время, когда нежелательно брать на себя обязанности других людей: благодарности, в том числе и материальной, представителям знака все равно получить не удастся, а сил и времени придется потратить много и, к сожалению, напрасно.

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