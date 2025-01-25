Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 января- 2 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 27 января по 2 февраля?

Овен

Успех – в том числе, и финансовый – придет к тем представителям знака, которые не испугаются первых трудностей и не опустят рук, а, наоборот, начнут работать еще упорнее, настойчивее и быстрее.

Телец

С деньгами на этой неделе необходимо обращаться максимально осторожно: начав с, казалось бы, незначительной покупки, представители этого азартного знака легко могут войти в раж и проделать дыру в бюджете.

Близнецы

На этой неделе могут заключать договора и подписывать сделки, цель которых – получить финансовую прибыль: успех в этом смысле представителям знака гарантирован.

Рак

Секрет финансового успеха – честность: соблазн присвоить деньги, которые по ошибке передаст в руки другой человек (например, кассир в супермаркете), но уступив ему, доведется потерять больше.

Лев

Решая финансовые вопросы, не стоит спрашивать чужого совета – он, скорее всего, окажется ошибочным, поэтому ориентироваться желательно исключительно на подсказки внутреннего голоса.

Дева

Масса профессиональных возможностей, которые откроются в это время перед представителями знака, приведут к карьерному росту и финансовому успеху – главное, выбрать определиться с самыми выгодными из них.

Весы

Финансовое благополучие в это время будет непосредственно связано с умением без ложной скромности презентовать свои профессиональные таланты и способности начальству: в его силах увеличить заработную плату.

Скорпион

Не стоит рисковать уже имеющимися деньгами для того, чтобы значительно увеличить эту сумму: результат такого поступка вряд ли принесет ожидаемый результат, а вот полное фиаско вполне может случиться.

Стрелец

Срыв деловых договоренностей не стоит воспринимать как трагедию: закрыв одну профессиональную «дверь», судьба, скорее всего, откроет другую, за которой находятся более серьезные возможности и, что важно, финансы.

Козерог

Финансовый успех в эти дни ждет тех, кто заранее составит подробный план и будет ему следовать: если хвататься сначала за одно, потом за другое, дела – даже самые важные – так и останутся нереализованными.

Водолей

Необходимо использовать любую возможность получить новые знания профессионального характера – применить их можно будет в самое ближайшее время и они, что немаловажно, помогут неплохо заработать.

Рыбы

Можно – и нужно – приступать к реализации нового профессионального проекта, который окажется не только перспективным в карьерном смысле, но и выгодным в материальном отношении.

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