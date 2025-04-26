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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 28 апреля – 4 мая
Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 28 апреля по 4 мая?
Овен
Неделя благоприятна для перспективных в финансовом плане начинаний профессионального свойства: можно начинать работу над проектом, к которому представители знака уже давно не могут подступиться.
Телец
Успех — в том числе и финансовый — ждет тех, кто не боится кропотливой работы, которая многим может показаться нудной, но выхода не будет — не закончив эти дела, не получится приступить к реализации новых проектов.
Близнецы
Неделя благоприятна для разговора с начальством на финансовые темы — оно будет готово пойти навстречу и удовлетворить просьбу о заслуженном представителями знака повышении заработной платы.
Рак
Нельзя проходить мимо людей, которым необходима помощь: не оказав ее, придется очень быстро пожалеть о собственном равнодушии, но с исправлением ситуации — увы! — можно опоздать.
Лев
Секрет профессионального — а, как следствие, и финансового — успеха будет в это время состоять в том, чтобы работать над одной, наиболее важной, задачей, а не распыляться на несколько дел одновременно
Дева
Неделя идеально подходит для начала любых прибыльных проектов, но особую удачу сулят те, которые связаны с творчеством — креативный подход будет полезен даже тем, кто занимается сугубо техническими делами.
Весы
Не самое удачное время для получения прибыли, даже если речь идет о зарплате — возможны разного рода задержки и проволочки, для таких случаев всегда надо иметь финансовую «подушку» безопасности.
Скорпион
Время неблагоприятно для воплощения в жизнь любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: отказавшись от них, удастся избежать досадных ошибок, в том числе и финансовых.
Стрелец
Важно внимательно читать любые документы, под которыми придется поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом — там может обнаружится неприемлемое условие.
Козерог
С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратиться на приобретение вещей, без которых вполне можно обойтись — это позволит закрыть дыры, через которые утекает значительная часть бюджета.
Водолей
Любые траты нынешней недели нужно тщательно контролировать — лучше всего, составив подробный план необходимых покупок и отказавших от тех, которые вполне могут подождать — хотя бы некоторое время.
Рыбы
Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки: на импровизацию рассчитывать не приходится.
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