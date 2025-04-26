Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 28 апреля – 4 мая

Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 28 апреля по 4 мая?

Овен

Неделя благоприятна для перспективных в финансовом плане начинаний профессионального свойства: можно начинать работу над проектом, к которому представители знака уже давно не могут подступиться.

Телец

Успех — в том числе и финансовый — ждет тех, кто не боится кропотливой работы, которая многим может показаться нудной, но выхода не будет — не закончив эти дела, не получится приступить к реализации новых проектов.

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Близнецы

Неделя благоприятна для разговора с начальством на финансовые темы — оно будет готово пойти навстречу и удовлетворить просьбу о заслуженном представителями знака повышении заработной платы.

Рак

Нельзя проходить мимо людей, которым необходима помощь: не оказав ее, придется очень быстро пожалеть о собственном равнодушии, но с исправлением ситуации — увы! — можно опоздать.

Лев

Секрет профессионального — а, как следствие, и финансового — успеха будет в это время состоять в том, чтобы работать над одной, наиболее важной, задачей, а не распыляться на несколько дел одновременно

Дева

Неделя идеально подходит для начала любых прибыльных проектов, но особую удачу сулят те, которые связаны с творчеством — креативный подход будет полезен даже тем, кто занимается сугубо техническими делами.

Весы

Не самое удачное время для получения прибыли, даже если речь идет о зарплате — возможны разного рода задержки и проволочки, для таких случаев всегда надо иметь финансовую «подушку» безопасности.

Скорпион

Время неблагоприятно для воплощения в жизнь любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: отказавшись от них, удастся избежать досадных ошибок, в том числе и финансовых.

Стрелец

Важно внимательно читать любые документы, под которыми придется поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом — там может обнаружится неприемлемое условие.

Козерог

С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратиться на приобретение вещей, без которых вполне можно обойтись — это позволит закрыть дыры, через которые утекает значительная часть бюджета.

Водолей

Любые траты нынешней недели нужно тщательно контролировать — лучше всего, составив подробный план необходимых покупок и отказавших от тех, которые вполне могут подождать — хотя бы некоторое время.

Рыбы

Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки: на импровизацию рассчитывать не приходится.

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