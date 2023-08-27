Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 28 августа – 3 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 28 августа по 4 3 сентября?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Не стоит переносить свой прежний – возможно, негативный – опыт на новый проект: конечно, ошибки прошлого необходимо учитывать, но, скорее всего, на этот раз обстоятельства сложатся максимально удачно.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Не стоит браться на работу над новым проектом, тщательно не оценив свои силы и возможности, в противном случае велика вероятность того, что представители знака больше потеряют, чем приобретут.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
К финансовым сделкам, выпавшим на эту неделю, необходимо отнестись с осторожностью, а еще лучше – если, конечно, такое возможно – перенести их на другое, более благоприятное, время.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Звезды рекомендуют представителям знака максимально внимательно отнестись к идеям профессионального и финансового свойства, которые могут осенить их на этой неделе – у них прекрасные перспективы.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Время благоприятно для улаживания любых финансовых вопросов: заключения договоров и сделок, которые должны принести прибыль, оформления кредитов и займов – их удастся быстро вернуть.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Необходимо отказаться от любых финансовых сделок, даже если на первый взгляд они покажутся незначительными: слишком велик риск недооценить их, что, в свою очередь, приведет к материальным потерям.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Прежде чем подписать документ, имеющий важные финансовые последствия, необходимо внимательно прочитать его содержимое – особенно ту его часть, которая напечатана мелким шрифтом.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
С деньгами необходимо обращаться максимально осторожно: соблазн потратить больше, чем представители знака могут себе позволить, может поставить их в стесненные финансовые условия.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Наступает благоприятное время для продажи и покупки недвижимости – правда, тем, кто собирается это сделать, следует поторопиться: уже на следующей неделе обстоятельства изменятся не в лучшую сторону.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Добиться профессионального – и финансового! – успеха удастся только тем представителям знака, которые тщательно подготовят и распланируют все свои действия – импровизация не пройдет.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Тем представителям знака, которые давно подумывали о важной, но дорогостоящей покупке, пришло время сделать этот решительный шаг: все, приобретенное на этой неделе, прослужит долго из-за высокого качества.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
На предложение занять новую должность после непродолжительного раздумья можно отвечать согласием: это позитивно скажется не только на карьере, но и на финансовом положении.
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