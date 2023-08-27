Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 28 августа – 3 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 28 августа по 4 3 сентября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Не стоит переносить свой прежний – возможно, негативный – опыт на новый проект: конечно, ошибки прошлого необходимо учитывать, но, скорее всего, на этот раз обстоятельства сложатся максимально удачно.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Не стоит браться на работу над новым проектом, тщательно не оценив свои силы и возможности, в противном случае велика вероятность того, что представители знака больше потеряют, чем приобретут.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

К финансовым сделкам, выпавшим на эту неделю, необходимо отнестись с осторожностью, а еще лучше – если, конечно, такое возможно – перенести их на другое, более благоприятное, время.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Звезды рекомендуют представителям знака максимально внимательно отнестись к идеям профессионального и финансового свойства, которые могут осенить их на этой неделе – у них прекрасные перспективы.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Время благоприятно для улаживания любых финансовых вопросов: заключения договоров и сделок, которые должны принести прибыль, оформления кредитов и займов – их удастся быстро вернуть.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Необходимо отказаться от любых финансовых сделок, даже если на первый взгляд они покажутся незначительными: слишком велик риск недооценить их, что, в свою очередь, приведет к материальным потерям.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Прежде чем подписать документ, имеющий важные финансовые последствия, необходимо внимательно прочитать его содержимое – особенно ту его часть, которая напечатана мелким шрифтом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

С деньгами необходимо обращаться максимально осторожно: соблазн потратить больше, чем представители знака могут себе позволить, может поставить их в стесненные финансовые условия.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Наступает благоприятное время для продажи и покупки недвижимости – правда, тем, кто собирается это сделать, следует поторопиться: уже на следующей неделе обстоятельства изменятся не в лучшую сторону.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Добиться профессионального – и финансового! – успеха удастся только тем представителям знака, которые тщательно подготовят и распланируют все свои действия – импровизация не пройдет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Тем представителям знака, которые давно подумывали о важной, но дорогостоящей покупке, пришло время сделать этот решительный шаг: все, приобретенное на этой неделе, прослужит долго из-за высокого качества.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

На предложение занять новую должность после непродолжительного раздумья можно отвечать согласием: это позитивно скажется не только на карьере, но и на финансовом положении.

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