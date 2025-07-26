Деньги / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 28 июля — 3 августа?

Овен

Удачным окажется любое начинание, цель которого — финансовый успех, поэтому не стоит медлить — нужно как можно быстрее приступать к реализации тех проектов, которые пришлось отложить в долгий ящик.

Телец

Время благоприятно для переговоров с начальством — особенно если его целью является повышение заработной платы: на этой неделе настроение у руководства будет отличным, поэтому оно удовлетворит просьбу.

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Близнецы

Можно — и нужно — продолжать работу над воплощением в жизнь мечты, которая долгое время казалась недостижимой целью, сейчас же обстоятельства сложатся так, что придется поверить в чудеса.

Рак

Время благоприятно для финансовых операций любой сложности: рекомендуется платить по счетам — в том числе и коммунальным, открывать депозиты — на них очень быстро начнут приносить дивиденды.

Лев

На этой неделе удачными будут финансовые операции, в которых необходимо соблюсти баланс: представителям знака легко удастся свести дебет с кредитом, что даст им возможность привести документы в порядок

Дева

К поставленной цели в это время необходимо идти уверенно, не обращая внимания на препятствия, в противном случае, удача — в том числе и финансовая — уплывет к тем, кто не тормозит и не сомневается в своих силах.

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Весы

Финансовые действия, которые намечены на это время, плохо сочетаются с риском, поэтому от соответствующего стиля поведения лучше отказаться: любые поступки необходимо просчитывать на несколько шагов вперед.

Скорпион

Благотворительностью необходимо заниматься всегда, но на этой неделе — особенно, поскольку сделанные в это время добрые дела очень быстро вернутся бумерангом и обеспечат удобное материальное существование.

Стрелец

От финансовых операций, какой бы сложности они ни были, в это время лучше отказаться: слишком велика вероятность допустить небольшую, но очень досадную ошибку, которая вместо прибыли принесет убыток.

Козерог

Не стоит соглашаться на выполнение несложной работы, за которую при этом обещают очень хорошо заплатить: скорее всего, в «выгодном» предложении есть подвох, который незаметен на первый взгляд.

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Водолей

Тем, кто хочет заработать, необходимо действовать в соответствии с известным принципом «больше дела, меньше слов»: общение с многочисленными друзьями можно будет пообщаться позже.

Рыбы

Нежелательно сразу же тратить полученные в это время деньги, сумма которых обещает быть вполне приличной — важно вспомнить о дышащей на ладан домашней технике и сделать одно, но крупное приобретение.