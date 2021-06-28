Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 28 июня – 4 июля 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же – наконец! – можно рассчитывать на материальную прибыль. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 28 июня 4 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Тем, кто давно собирался приступить к реализации сложного, но интересного, перспективного и, что очень важно, финансово выгодного проекта, звезды настоятельно рекомендуют поторопиться: именно на этой неделе сложатся максимально благоприятные условия для работы над ним – успех превзойдет все ожидания.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Время благоприятно для сделок с недвижимостью – с одинаковым успехом можно как покупать, так и продавать ее: в первом случае удастся выторговать более чем выгодную цену за свой собственный объект, во втором – получить квартиру или дом мечты за сравнительно небольшую, как для такого жилья, сумму.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

На этой неделе монетизировать удастся все, к чему доведется приложить руки и разум в придачу: прибыль принесет не только основная работа, но и хобби, которое оценят люди с хорошим вкусом и солидными финансовыми возможностями, а также публикации в социальных сетях, так что не стоит лениться, придумывая новые темя для своих постов.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Прилично заработать на этой неделе смогут только те представители знака, кто будет трудиться не в коллективе, а в одиночестве: командный труд, хоть и снимет с них часть непосредственных обязанностей, будут постоянно отвлекать от работы, что самым негативным образом скажется на ее результатах, в том числе и материальных.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака воздержаться от каких бы то ни было – даже самых незначительных – финансовых операций: слишком велика вероятность стать жертвой многочисленных мошенников, поэтому нежелательно покупать, продавать и перечислять деньги, даже если речь идет о процессе онлайн.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Материальные блага в это время не будут сыпаться на голову в виде манны небесной – чтобы их получить, придется отбросить лень и приложить массу усилий, так что важно помнить: хорошо заработать смогут только те, кто не боится работать, засучив рукава – пусть даже и в переносном смысле этого слова.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Время окажется благоприятным для финансовых операций любой сложности: дивиденды, полученные в результате, во-первых, окажутся более чем солидными, а во-вторых, не заставят себя долго ждать, так что не стоит терять времени: можно – и нужно! – начинать свой бизнес, инвестировать средства в новые проекты и открывать депозиты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Приступать к реализации нового проекта можно только в том случае, если удалось закрыть все старые "счета", в противном случае недоделки постоянно будут тормозить работу, вылезая наружу в самое неподходящее время – в результате представители знака не смогут ни выполнить намеченный план, ни как следует заработать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Идеи, которые придут в голову в это время, окажутся весьма перспективными как в профессиональном, так и в финансовом плане, поэтому, какими бы фантастическими и завиральными они ни казались, нужно немедленно представить их на суд начальства – оно непременно оценит смелость мысли и отдаст распоряжение об исполнении.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Нынешнее время как нельзя лучше подходит хоть и для одной, но крупной покупки, о которой представители знака мечтают довольно давно – речь идет как о движимом, так и о недвижимом имуществе, которое, будучи приобретенным на этой неделе, окажется отменного качества и прослужит верой и правдой долгие годы, так что не стоит медлить с покупкой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Проект, который необходимо воплотить в жизнь на этой неделе, нельзя будет реализовать в одиночку, поэтому крайне важно собрать вокруг себе команду единомышленников: только в таком случае можно добиться желанного успеха, как в профессиональной, так и в финансовой сфере – за эту работу очень хорошо заплатят.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Звезды рекомендуют включить режим разумной экономии, для чего необходимо будет как можно меньше ходить по магазинам – слишком велик риск не устоять перед соблазном и купить что-нибудь совершенно ненужное, а впоследствии долго об этом жалеть: и на помойку непонравившуюся вещь не выбросишь, и пользоваться ею не захочется.

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