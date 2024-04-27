Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль  29 апреля – 5 мая

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 29 апреля по 5 мая?

Овен

Можно – и нужно – назначать деловые встречи и переговоры: они окажутся удачными во всех смыслах, но наиболее успешной станет финансовая тема – в ней удастся достичь максимально выгодных договоренностей.

Телец

Можно отправляться в любые рабочие поездки – они окажутся удачными во всех отношениях: сделки и контракты, которые удастся заключить и подписать в это время, принесут солидные дивиденды.

Близнецы

Нельзя допускать, чтобы свойственной представителям знака двойственность и переменчивость позволили им упустить важные профессиональные шансы, которые в это время предоставят им звезды – это будет непростительно.

Рак

Нельзя останавливать работу над проектом, до завершения которого осталось всего пару шагов: если сейчас дать слабину, впоследствии придется начинать все сначала, а вознаграждение можно будет считать потерянным.

Лев

На первый план выйдет рутинная работу, которую несмотря на то, что она малоинтересна и утомительна, все-таки необходимо сделать, в противном случае на полноценную зарплату можно не рассчитывать.

Дева

Презентация нового профессионального проекта окажется максимально успешной, поэтому, если у представителей знака существуют такие планы, их необходимо воплощать в жизнь именно на этой неделе.

Весы

Чтобы добиться достижения важной профессиональной – и, соответственно, финансовой – цели, необходимо определиться с приоритетами, занявшись сначала наиболее важными, а менее значительные оставить на потом.

Скорпион

Удача ожидает представителей знака во всех сферах жизни, но особое внимание звезды рекомендуют обратить на область финансов: на этой неделе можно будет перейти на новый – более высокий – материальный уровень.

Стрелец

Представителям знака нужно быть готовыми к тому, что им предложат более высокую должность или новое место работы: конечно, это потребует определенных усилий, но более высокая зарплата их оправдает.

Козерог

Финансовую удачу могут принести новые встречи: человек, с которым в это время познакомятся представители знака, сможет помочь им получить выгодный заказ или контракт с хорошей суммой сделки.

Водолей

Материальное благополучие на этой неделе во многом будет зависеть от красноречия представителей знака: им необходимо будет убедить начальство, что они лучше всех справятся с новым проектом.

Рыбы

Принимая решения по деловым – и финансовым – вопросам – желательно опираться только на свой профессиональный опыт, а заодно и интуицию: никто из окружающих дельного совета им не даст.

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