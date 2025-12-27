Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 29 декабря по 4 января?

Овен

От риска в финансовых вопросах в это время лучше отказаться — он не только себя не оправдает, но и всячески «поспособствует» материальным потерям, которое легко можно получить вместо ожидаемой прибыли.

Телец

Из-за большой вероятности стать жертвой воров и мошенников не стоит разгуливать по безлюдным улицам в темное время суток и верить на слово малознакомым людям: однако, если соблюдать осторожность, все обойдется.

Близнецы

Помимо работы над новыми проектами необходимо вспомнить о прежних — отложенных на время — делах: если снова взять их в работу, они окажутся куда более успешными — прежде всего, в финансовом отношении.

Рак

В это время представителям знака нежелательно заниматься серьезными профессиональными делами: справиться с ними все равно не удастся, что не самым лучшим образом скажется на финансовом положении.

Лев

На этой неделе представителям знака не стоит иметь дела с деньгами — даже брать купюры в руки нежелательно, звезды сочтут это плохой приметой, поэтому самые необходимые покупки лучше оплачивать карточкой.

Дева

В решении важного вопроса не стоит надеяться на помощь со стороны еров — скорее всего, ее не последует: в любых делах, так или иначе имеющих отношение к финансам, придется рассчитывать исключительно на себя.

Весы

Чтобы достичь финансового благополучия, необходимо научиться отличать действительно важные дела от второстепенных: тратить рабочее время и силы стоит, в первую очередь, на те, без которых никак нельзя обойтись.

Скорпион

Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми коллегами, которые кажутся достойными доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе вашу идею м воплотят ее в жизнь.

Стрелец

На этой неделе лень для представителей знака — категорическое табу: расслабившись, они могут упустить редкий профессиональный шанс профессиональный и, соответственно, финансовый шанс.

Козерог

Возможно нарушение серьезных деловых договоренностей и, как следствие, денежным потерям — несмотря на это, финансовая удача, которая будет сопутствовать представителям знака, очень быстро все компенсирует.

Водолей

Объем работы, которую нужно сделать, может напугать только на первый взгляд — на самом деле, все не так сложно, главное, спокойствие тогда и справиться с авралом удастся легко, и заработать неплохо.

Рыбы

К выплате старого гонорара, на которые представители знака давно перестали рассчитывать, важно отнестись с максимальной ответственностью, купив одну-единственную, но важную — и очень нужную — вещь.

