Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 29 ноября – 5 декабря 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 29 ноября по 5 декабря.
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть или поговорить по телефону с подругой: в это время необходимо работать как можно усерднее, тогда и зарплата окажется всем на зависть – в таком случае представители знака позволят себе приобрести то, что долгое время оставалось мечтой.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Не стоит соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: как известно, бесплатный сыр лежит только в мышеловке, в которую мошенники – увы! – успешно заманивают доверчивых людей. Но виноватыми в конечном итоге являются не они, а те, кто им верит – важно всегда помнить об этом.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
К крупным денежным поступлениям, которые вероятны в это время, необходимо относиться максимально экономно: в эти дни можно легко потратить все имеющиеся средства, но уже завтра они могут пригодиться для крупной покупки или серьезного дела – будет обидно, если денег в результате в запасе не окажется.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут тщательно просчитаны – импровизации и экспромты не пройдут. Впрочем, даже если особых прибылей не ожидается, лотерейный билет вполне можно приобрести: за несколько гривен он подарит своему хозяину надежду разбогатеть.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя или бизнес-тренера: делясь с другими своими знаниями, умениями и навыками, удастся заработать сначала авторитет, а затем и хорошую репутацию в профессиональных кругах, что очень быстро скажется на благосостоянии.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Профессиональный и, как следствие, финансовый успех ждет тех, кто, работая, станет думать не о результате, а о процессе. Только получая удовольствие от самой деятельности, можно будет действительно что-то заработать – корыстные намерения желаемого результата, увы, не принесут.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Неделя подходит для занятий благотворительностью, для которой не придется, как принято говорить, далеко ходить: вполне возможно, что нуждающийся в помощи и поддержке человек находится рядом – например, пожилая женщина, с трудом выживающая на мизерную пенсию, или бродячие животные из подвала вашего дома.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Финансовый успех будет напрямую зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих – прежде всего, непосредственного руководства. Скромность в это время – кратчайший путь к неизвестности, поэтому необходимо учиться показывать товар – то есть, свои многочисленные таланты и способности – лицом.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин, все равно "подняться" на них в силу самых разных – как объективных, так и субъективных – причин все равно не удастся. Лучше сосредоточиться на выполнении рутинных и монотонных задач, которые, как окажется, оплачиваются ничем не хуже.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Категорически не рекомендуется брать на себя чужую работу, даже если на этом будет настаивать начальство: ничего, кроме потраченного впустую времени, от такой "благотворительности" получить не удастся – денег за сверхурочную работу все равно не заплатят, да и положенное в таких случаях "спасибо", скорее всего, не скажут.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Принимая предложение перейти на новое место работы, необходимо побольше узнать о фирме, которая хочет видеть представителей знака в числе своих сотрудников. Вполне возможно, что там все в полном порядке, но осторожность не помешает – желательно убедиться в ее полной и безоговорочной добропорядочности.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Время не подходит для финансовых операций любого масштаба: слишком велик риск столкнуться с мошенниками, которые обнулят банковский счет и опустошат кошелек, что вряд ли входит в планы представителей знака, поэтому желательно не рисковать своим нынешним материальным положением.
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