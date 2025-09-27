Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 29 сентября по 5 октября?

Овен

Неделя благоприятна для любых финансовых операций: можно заключать серьезные сделки и подписывать важные договора, главное — внимательно прочитать текст, под которым необходимо будет поставить визу.

Телец

Финансовый успех будет зависеть от умения презентовать себя в глазах окружающих — прежде всего, непосредственного руководства: ему нужно показать товар — то есть, свои многочисленные таланты — лицом.

Близнецы

Приветствуются любые перемены, связанные с профессиональной деятельностью: новая должность принесет увеличение заработной платы, а новое место работы — серьезные профессиональные перспективы.

Рак

Необходимо ставить перед собой только реальные цели, которых легко можно будет достичь, о прожектах с примесью фантастики, какими бы привлекательными они ни были, лучше пока забыть.

Лев

В эти дни желательно все делать, не торопясь, в противном случае придется только сожалеть об упущенных в спешке возможностях, которые могли бы привести к серьезным результатам в карьерном и финансовом отношении.

Дева

Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин, все равно «подняться» по самым разным причинам не удастся, лучше сосредоточиться на выполнении простых задаче — оплачивается они не хуже.

Весы

Прежде чем согласиться на предложение от непроверенного партнера, необходимо тщательно просчитать все связанные с ним риски: оно может казаться далеко не таким выгодным, как его представляют.

Скорпион

Категорически не рекомендуется брать на себя чужую работу, даже если об этом будут очень просить: ничего кроме потраченного впустую времени получить не удастся — денег за сверхурочную работу не заплатят.

Стрелец

Профессиональный — и финансовый — успех напрямую связан с наличием подробного плана действий, составленного на неделю вперед: бессистемно хватаясь за самые разные дела, вряд ли удастся сделать что-то путное.

Козерог

Финансовые операции — даже назначенные заранее — лучше перенести на следующую неделю, нынешнее время для нее неблагоприятно, сейчас же слишком велик риск серьезных материальных потерь.

Водолей

Важно обратить внимание на финансовые возможности, которые представятся в это время: они могут показаться незначительными, но, если их упустить, быстро придется пожалеть о собственной недальновидности.

Рыбы

Новые идеи, которые появятся у в это время, необходимо фиксировать, а затем продумывать план их осуществления: они принесут серьезные результаты — как в профессиональном, так и в финансовом отношении.