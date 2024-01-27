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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 29 января – 4 февраля

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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 29 января – 4 февраля

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 29 января по 4 февраля?

Овен 

Наступает хорошее время для переговоров с начальством: оно благосклонно отнесется к просьбам как об отпуске, так и о новой должности, но особенно упирать надо на вопрос о зарплате – есть шанс получить солидную прибавку. 

Телец 

Неделя благоприятна для решения любых финансовых вопросов: можно делать банковские вклады, открывать депозиты, инвестировать средства в перспективные проекты, а также брать кредиты и ссуды. 

Близнецы 

Необходимо – хотя бы на эту неделю – отодвинуть на второй план материальные вопросы и обратиться к духовному развитию: посетить музеи, вставочные залы и побывать на театральных спектаклях и концертах. 

Рак 

Крупную покупку – например, бытовой техники – желательно приурочить именно к этой неделе: удастся выбрать хороший товар по акционной цене, который к тому же будет служить долго и безупречно. 

Лев 

Велика вероятность получения прибыли: для одних представителей знака она, являясь платой за ранее сделанную работу, окажется вполне ожидаемой, а для других – например, в виде подарка – неожиданной и очень приятной. 

Дева 

Неделя благоприятна для подписания важных документов, итогом действия которых станут значительные финансовые поступления, поэтому самое время заключать важные сделки и контракты. 

Весы 

Сложатся удачные условия для составления финансового отчета – причем коснется это не только бухгалтеров и экономистов: тем, кто далек от того рода деятельности, также нужно подвести итог трат и поступлений. 

Скорпион 

Пришло время отвечать добром на добро и благодарить тех, кто в свое время поддержал представителей знака в непростой материальной ситуации: о серьезных подарках речь не идет – приятных сувениров будет достаточно. 

Стрелец 

От покупки недвижимости, несмотря на то, что ее необходимость давно назрела, лучше отказаться: подобранный риелтором вариант может обладать существенными недостатками, которые обнаружатся не сразу. 

Козерог

Представители знака – выгодное приобретение для любого работодателя, которые часто пытаются переманить их к себе: предложение, которое может поступить на этой неделе, окажется на редкость выгодным 

Водолей 

Бережно относиться к финансам необходимо всегда, но в это время – особенно: следующие денежные поступления могут задержаться, поэтому уже имеющиеся в наличии средства транжирить не стоит. 

Рыбы 

Время для работы над серьезными проектами, обладающими грандиозными финансовыми перспективами, еще не пришло, поэтому пока нужно довольствоваться тем, что имеется в наличии. 

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