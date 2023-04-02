Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 3-9 апреля 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 3 по 9 апреля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Любые денежные операции, осуществленные на этой неделе, в самое ближайшее время увенчаются успехом, точнее, долгожданными – солидными – финансовыми поступлениями.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Деньги необходимо тратить осторожно – особенно это касается покупок, которые не были запланированы заранее: так можно легко выйти за пределы своего бюджета и оказаться, как принято говорить, на мели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Важно обратить пристальное внимание на идеи, которые на этой неделе придут в голову: среди них могут оказаться одна-две по-настоящему ценные, их воплощение в жизнь обещает неплохую прибыль.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Возможно серьезное – и весьма привлекательное – профессиональное предложение, на которое, тем не менее, не стоит сразу же отвечать согласием – для начала нужно проверить его на предмет подводных камней.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Важно остерегаться мошенничества, которое может подстерегать представителей знака в самых неожиданных местах: особенно осторожно нужно отнестись к финансовым предложениям близких людей.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время благоприятно для любых – особенно крупных – покупок: мало того, что представителям знака удастся найти нужную им модель по акционной цене, так она еще и прослужит им максимально долго.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Успешными окажутся любые деловые переговоры, но особенно рекомендуются проводить те, целью которых является сотрудничество, предусматривающее выгодные финансовые сделки.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

В сложившейся – непростой – финансовой ситуации не стоит рассчитывать только на свои силы – их может не хватить, поэтому не только можно, но и нужно обратиться за помощью к друзьям.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Тем, кто давно задумывался о смене места работы, стоит начать двигаться в этом направлении: искать вакансии и размещать резюме на соответствующих сайтах, а заодно и беседовать с потенциальными работодателями.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

На этой неделе не стоит никому ничего одалживать, даже если речь идет не о деньгах, а о вещи: взяв "поносить", ее могут вернуть нескоро, а еще хуже, отдать обратно со значительными повреждениями.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не стоит торопиться с воплощением в жизнь любых – даже самых незначительных – финансовых сделок: убыток от них может превзойти предполагаемую изначально прибыль.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Прежде чем что-нибудь купить, нужно хорошо подумать над тем, нужна ли эта вещь или можно без нее обойтись: будет обидно, если она останется пылиться в дальнем уголке шкафа, а деньги окажутся пущенными на ветер.

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